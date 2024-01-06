06 января 2024
05 января 2024

Пермяки разбомбили танк ВСУ при помощи БПЛА на спецоперации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, всу, сво, подбитый танк
Техника противника была уничтожена с воздуха Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермские военнослужащие уничтожили украинский танк в зоне проведения спецоперации при помощи беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал «Прикамские витязи».

«На днях видео с уничтожением украинского танка облетело множество каналов. Но мало кто знает, что его уничтожили пермские БПЛА-шники», — написано в мессенджере.

Беспилотники становятся одним из основных видов оружия современных армий. В конце декабря прошлого года специалисты пермской компании «ОДК-СТАР» заявили, что планирует построить на площадке кампуса «Будущее Пармы» участок со стендами для испытаний дронов. Там же будет проходить подготовка профильных кадров. Двумя месяцами ранее краевые власти отмечали, что профинансируют создание на территории региона производственного центра по разработке отечественных беспилотных аппаратов.

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Пермские военнослужащие уничтожили украинский танк в зоне проведения спецоперации при помощи беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал «Прикамские витязи». «На днях видео с уничтожением украинского танка облетело множество каналов. Но мало кто знает, что его уничтожили пермские БПЛА-шники», — написано в мессенджере. Беспилотники становятся одним из основных видов оружия современных армий. В конце декабря прошлого года специалисты пермской компании «ОДК-СТАР» заявили, что планирует построить на площадке кампуса «Будущее Пармы» участок со стендами для испытаний дронов. Там же будет проходить подготовка профильных кадров. Двумя месяцами ранее краевые власти отмечали, что профинансируют создание на территории региона производственного центра по разработке отечественных беспилотных аппаратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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