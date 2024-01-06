Армия и оружие Пермяки разбомбили танк ВСУ при помощи БПЛА на спецоперации. Видео 07 января 2024 в 19:02 Размер текста - 17 + Техника противника была уничтожена с воздуха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские военнослужащие уничтожили украинский танк в зоне проведения спецоперации при помощи беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал «Прикамские витязи». «На днях видео с уничтожением украинского танка облетело множество каналов. Но мало кто знает, что его уничтожили пермские БПЛА-шники», — написано в мессенджере. Беспилотники становятся одним из основных видов оружия современных армий. В конце декабря прошлого года специалисты пермской компании «ОДК-СТАР» заявили, что планирует построить на площадке кампуса «Будущее Пармы» участок со стендами для испытаний дронов. Там же будет проходить подготовка профильных кадров. Двумя месяцами ранее краевые власти отмечали, что профинансируют создание на территории региона производственного центра по разработке отечественных беспилотных аппаратов. Пермские военнослужащие уничтожили украинский танк в зоне проведения спецоперации при помощи беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал «Прикамские витязи». «На днях видео с уничтожением украинского танка облетело множество каналов. Но мало кто знает, что его уничтожили пермские БПЛА-шники», — написано в мессенджере. Беспилотники становятся одним из основных видов оружия современных армий. В конце декабря прошлого года специалисты пермской компании «ОДК-СТАР» заявили, что планирует построить на площадке кампуса «Будущее Пармы» участок со стендами для испытаний дронов. Там же будет проходить подготовка профильных кадров. Двумя месяцами ранее краевые власти отмечали, что профинансируют создание на территории региона производственного центра по разработке отечественных беспилотных аппаратов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям