Пермские власти выделят деньги научному центру на производство беспилотников

08 октября 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

На создание беспилотников средства будут выделены из регионального бюджета Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Власти Пермского края выделят деньги научно-образовательному центру «Рациональное недропользование» для создания производственного центра для разработки отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на 2024—2026 годы. «Выделить: в 2024 году 120,5 миллионов рублей, в 2025 году — 114,1 миллион рублей, в 2026 — 67,3 миллиона рублей. На реализацию мероприятий и разработку тех или иных видов технологий, в том числе разработку беспилотных летательных аппаратов», — говорится в записке. Всего за три года НОЦ получит 302 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что Сивинский лесхоз объявил торги на поставку пяти беспилотников. Они будут предназначены для проведения поисково-спасательных операций, аэрофотосъемки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов.

Власти Пермского края выделят деньги научно-образовательному центру «Рациональное недропользование» для создания производственного центра для разработки отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на 2024—2026 годы. «Выделить: в 2024 году 120,5 миллионов рублей, в 2025 году — 114,1 миллион рублей, в 2026 — 67,3 миллиона рублей. На реализацию мероприятий и разработку тех или иных видов технологий, в том числе разработку беспилотных летательных аппаратов», — говорится в записке. Всего за три года НОЦ получит 302 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что Сивинский лесхоз объявил торги на поставку пяти беспилотников. Они будут предназначены для проведения поисково-спасательных операций, аэрофотосъемки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов.