Пермские власти выделят деньги научному центру на производство беспилотников

Власти Пермского края выделят деньги научно-образовательному центру «Рациональное недропользование» для создания производственного центра для разработки отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на 2024—2026 годы.
«Выделить: в 2024 году 120,5 миллионов рублей, в 2025 году — 114,1 миллион рублей, в 2026 — 67,3 миллиона рублей. На реализацию мероприятий и разработку тех или иных видов технологий, в том числе разработку беспилотных летательных аппаратов», — говорится в записке. Всего за три года НОЦ получит 302 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Сивинский лесхоз объявил торги на поставку пяти беспилотников. Они будут предназначены для проведения поисково-спасательных операций, аэрофотосъемки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов.
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