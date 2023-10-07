07 октября 2023
06 октября 2023

Пермские власти выделят деньги научному центру на производство беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
На создание беспилотников средства будут выделены из регионального бюджета Фото:

Власти Пермского края выделят деньги научно-образовательному центру «Рациональное недропользование» для создания производственного центра для разработки отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на 2024—2026 годы.

«Выделить: в 2024 году 120,5 миллионов рублей, в 2025 году — 114,1 миллион рублей, в 2026 — 67,3 миллиона рублей. На реализацию мероприятий и разработку тех или иных видов технологий, в том числе разработку беспилотных летательных аппаратов», — говорится в записке. Всего за три года НОЦ получит 302 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Сивинский лесхоз объявил торги на поставку пяти беспилотников. Они будут предназначены для проведения поисково-спасательных операций, аэрофотосъемки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов.

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Власти Пермского края выделят деньги научно-образовательному центру «Рациональное недропользование» для создания производственного центра для разработки отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на 2024—2026 годы. «Выделить: в 2024 году 120,5 миллионов рублей, в 2025 году — 114,1 миллион рублей, в 2026 — 67,3 миллиона рублей. На реализацию мероприятий и разработку тех или иных видов технологий, в том числе разработку беспилотных летательных аппаратов», — говорится в записке. Всего за три года НОЦ получит 302 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что Сивинский лесхоз объявил торги на поставку пяти беспилотников. Они будут предназначены для проведения поисково-спасательных операций, аэрофотосъемки, обследования высотных конструкций и сооружений, промышленных и жилых объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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