Свердловчанин откусил противнику ухо во время драки

09 января 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Дмитрию во время драки откусили ухо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Краснотурьинска (Свердловская область) Дмитрию откусили ухо в пьяной драке. Чтобы пришить ухо, мужчине потребуется операция стоимостью 600 тысяч рублей. У обидчика такой суммы не оказалось, поэтому пострадавший принял решение обратиться в суд. Пока ухо пострадавшего свердловчанина хранится в морозильнике. Полиция проводит проверку, чтобы выявить все детали драки. Инцидент произошел 30 декабря. «Мужчина зашел в подъезд, где увидел знакомого. Дмитрий протянул руку, чтобы пожать, а ему прилетело стеклянной бутылкой по голове. В итоге началась потасовка, в которой ему откусили ухо. Дмитрий с откушенным ухом приехал в больницу Краснотурьинска, но местные врачи не смогли ему помочь. Тогда мужчина обратился в клинику пластической хирургии, где согласились провести операцию, но выставили счет в размере 600 тысяч рублей. Таких денег у пострадавшего не оказалось. Мужчина пойдет в суд для того, чтобы возместить компенсацию. Сейчас ухо хранится в морозилке», — пишет Е1. Ранее свердловский таксист попытался откусить ухо своему другу. Изначально мужчина несколько раз ударил товарища ножом, а потом уже попытался откусить ему уши. Все действия таксист снимал на видео. Потерпевшего успели спасти врачи, а злоумышленнику отправили за решетку на пять лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Краснотурьинска (Свердловская область) Дмитрию откусили ухо в пьяной драке. Чтобы пришить ухо, мужчине потребуется операция стоимостью 600 тысяч рублей. У обидчика такой суммы не оказалось, поэтому пострадавший принял решение обратиться в суд. Пока ухо пострадавшего свердловчанина хранится в морозильнике. Полиция проводит проверку, чтобы выявить все детали драки. Инцидент произошел 30 декабря. «Мужчина зашел в подъезд, где увидел знакомого. Дмитрий протянул руку, чтобы пожать, а ему прилетело стеклянной бутылкой по голове. В итоге началась потасовка, в которой ему откусили ухо. Дмитрий с откушенным ухом приехал в больницу Краснотурьинска, но местные врачи не смогли ему помочь. Тогда мужчина обратился в клинику пластической хирургии, где согласились провести операцию, но выставили счет в размере 600 тысяч рублей. Таких денег у пострадавшего не оказалось. Мужчина пойдет в суд для того, чтобы возместить компенсацию. Сейчас ухо хранится в морозилке», — пишет Е1. Ранее свердловский таксист попытался откусить ухо своему другу. Изначально мужчина несколько раз ударил товарища ножом, а потом уже попытался откусить ему уши. Все действия таксист снимал на видео. Потерпевшего успели спасти врачи, а злоумышленнику отправили за решетку на пять лет.