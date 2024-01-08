08 января 2024

Свердловчанин откусил противнику ухо во время драки

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Дмитрию во время драки откусили ухо Фото:

Жителю Краснотурьинска (Свердловская область) Дмитрию откусили ухо в пьяной драке. Чтобы пришить ухо, мужчине потребуется операция стоимостью 600 тысяч рублей. У обидчика такой суммы не оказалось, поэтому пострадавший принял решение обратиться в суд. Пока ухо пострадавшего свердловчанина хранится в морозильнике. Полиция проводит проверку, чтобы выявить все детали драки. Инцидент произошел 30 декабря.

«Мужчина зашел в подъезд, где увидел знакомого. Дмитрий протянул руку, чтобы пожать, а ему прилетело стеклянной бутылкой по голове. В итоге началась потасовка, в которой ему откусили ухо. Дмитрий с откушенным ухом приехал в больницу Краснотурьинска, но местные врачи не смогли ему помочь. Тогда мужчина обратился в клинику пластической хирургии, где согласились провести операцию, но выставили счет в размере 600 тысяч рублей. Таких денег у пострадавшего не оказалось. Мужчина пойдет в суд для того, чтобы возместить компенсацию. Сейчас ухо хранится в морозилке», — пишет Е1.

Ранее свердловский таксист попытался откусить ухо своему другу. Изначально мужчина несколько раз ударил товарища ножом, а потом уже попытался откусить ему уши. Все действия таксист снимал на видео. Потерпевшего успели спасти врачи, а злоумышленнику отправили за решетку на пять лет.

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Жителю Краснотурьинска (Свердловская область) Дмитрию откусили ухо в пьяной драке. Чтобы пришить ухо, мужчине потребуется операция стоимостью 600 тысяч рублей. У обидчика такой суммы не оказалось, поэтому пострадавший принял решение обратиться в суд. Пока ухо пострадавшего свердловчанина хранится в морозильнике. Полиция проводит проверку, чтобы выявить все детали драки. Инцидент произошел 30 декабря. «Мужчина зашел в подъезд, где увидел знакомого. Дмитрий протянул руку, чтобы пожать, а ему прилетело стеклянной бутылкой по голове. В итоге началась потасовка, в которой ему откусили ухо. Дмитрий с откушенным ухом приехал в больницу Краснотурьинска, но местные врачи не смогли ему помочь. Тогда мужчина обратился в клинику пластической хирургии, где согласились провести операцию, но выставили счет в размере 600 тысяч рублей. Таких денег у пострадавшего не оказалось. Мужчина пойдет в суд для того, чтобы возместить компенсацию. Сейчас ухо хранится в морозилке», — пишет Е1. Ранее свердловский таксист попытался откусить ухо своему другу. Изначально мужчина несколько раз ударил товарища ножом, а потом уже попытался откусить ему уши. Все действия таксист снимал на видео. Потерпевшего успели спасти врачи, а злоумышленнику отправили за решетку на пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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