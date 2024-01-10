Девочка Соня из Нижнего Тагила рассказала, из-за чего ее избили братья-азербайджанцы и их мать

Тагильчанка, избитая братьями-азербайджанцами, заявила о пощечине от их матери

10 января 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

11-летняя девочка попала в больницу 29 декабря и пробыла там все праздники Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Избиению 11-летней Сони в Нижнем Тагиле (Свердловская область) братьями-азербайджанцами Рашадом и Камалом предшествовал конфликт в столовой. Как рассказала пострадавшая девочка, мальчики облили ее, испортив рубашку, и предложили разобраться на улице. Она отказалась, но после школы драка все равно случилась, и участвовала в ней в том числе и мать братьев. «28 декабря во время игры в баскетбол у братьев произошел конфликт с моим одноклассником. Они что-то не поделили во время игры в баскетбол. После чего братья стали написывать ему сообщения, угрожать и крыть матом его родителей […] На следующий день уже у меня произошла ситуация с братьями. Они облили меня в столовой, испачкали мою белую рубашку. Я попросила их извиниться. На что старший брат Рашад мне ответил: „Давай выскочим на улицу, разберемся“. Конечно, я с ним не пошла драться, неужели я смогла бы дать отпор старшему мальчику?» — цитирует пострадавшую издание «Регнум». После уроков за мальчиками пришла мама. Она заявила их одноклассникам, что те травят ее детей по национальному признаку, при этом, по словам девочки, это Рашад и Камал задирали всех. В подтверждение своих слов маме показали переписку с угрозами от братьев. «Мы ей пытались объяснить, что никто не ругался с ее детьми из-за национальности. Мы вообще о таком не думаем, нам просто хочется, чтобы они отстали от нас. Мы всегда молчали, а тут решили рассказать, что ее очень сильно разозлило, и она крикнула всем ребятам матом, чтобы они закрыли рты и не врали про ее детей», — продолжила рассказ Соня. Затем женщина якобы дала пощечину девочке, а дальше к избиению подключились Рашад и Камал. В итоге девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота, где провела все новогодние праздники. Вся актуальная информация о конфликте — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Избиению 11-летней Сони в Нижнем Тагиле (Свердловская область) братьями-азербайджанцами Рашадом и Камалом предшествовал конфликт в столовой. Как рассказала пострадавшая девочка, мальчики облили ее, испортив рубашку, и предложили разобраться на улице. Она отказалась, но после школы драка все равно случилась, и участвовала в ней в том числе и мать братьев. «28 декабря во время игры в баскетбол у братьев произошел конфликт с моим одноклассником. Они что-то не поделили во время игры в баскетбол. После чего братья стали написывать ему сообщения, угрожать и крыть матом его родителей […] На следующий день уже у меня произошла ситуация с братьями. Они облили меня в столовой, испачкали мою белую рубашку. Я попросила их извиниться. На что старший брат Рашад мне ответил: „Давай выскочим на улицу, разберемся“. Конечно, я с ним не пошла драться, неужели я смогла бы дать отпор старшему мальчику?» — цитирует пострадавшую издание «Регнум». После уроков за мальчиками пришла мама. Она заявила их одноклассникам, что те травят ее детей по национальному признаку, при этом, по словам девочки, это Рашад и Камал задирали всех. В подтверждение своих слов маме показали переписку с угрозами от братьев. «Мы ей пытались объяснить, что никто не ругался с ее детьми из-за национальности. Мы вообще о таком не думаем, нам просто хочется, чтобы они отстали от нас. Мы всегда молчали, а тут решили рассказать, что ее очень сильно разозлило, и она крикнула всем ребятам матом, чтобы они закрыли рты и не врали про ее детей», — продолжила рассказ Соня. Затем женщина якобы дала пощечину девочке, а дальше к избиению подключились Рашад и Камал. В итоге девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота, где провела все новогодние праздники. Вся актуальная информация о конфликте — в сюжете URA.RU.