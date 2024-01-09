Новорожденный сын пермячки умер после кормления грудью

У пермячки скончался младенец, которому было пять дней. Незадолго до этого женщина покормила его грудью. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге 9 января.
«Сообщение о том, что младенец, которому всего пять дней от роду, перестал дышать поступило медикам ранним утром 9 января. Спасти ребенка не удалось. Мать ребенка сообщила, что за несколько часов до гибели сына кормила его грудью. Также она призналась, что перед этим употребляла алкоголь», — сообщает «Фонтанка.ру».
По данным СМИ, погибший ребенок родился с патологией головного мозга. Сейчас в причинах его смерти разбираются следователи. Известно, что 36-летняя мать погибшего мальчика родом из Перми. Он был третьим ребенком в семье. У женщины остались 17-летний подросток и годовалый ребенок.
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