09 января 2024

Новорожденный сын пермячки умер после кормления грудью

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок, выхаживание новорожденных
Ребенку было пять дней от роду Фото:

У пермячки скончался младенец, которому было пять дней. Незадолго до этого женщина покормила его грудью. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге 9 января.

«Сообщение о том, что младенец, которому всего пять дней от роду, перестал дышать поступило медикам ранним утром 9 января. Спасти ребенка не удалось. Мать ребенка сообщила, что за несколько часов до гибели сына кормила его грудью. Также она призналась, что перед этим употребляла алкоголь», — сообщает «Фонтанка.ру».

По данным СМИ, погибший ребенок родился с патологией головного мозга. Сейчас в причинах его смерти разбираются следователи. Известно, что 36-летняя мать погибшего мальчика родом из Перми. Он был третьим ребенком в семье. У женщины остались 17-летний подросток и годовалый ребенок.

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У пермячки скончался младенец, которому было пять дней. Незадолго до этого женщина покормила его грудью. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге 9 января. «Сообщение о том, что младенец, которому всего пять дней от роду, перестал дышать поступило медикам ранним утром 9 января. Спасти ребенка не удалось. Мать ребенка сообщила, что за несколько часов до гибели сына кормила его грудью. Также она призналась, что перед этим употребляла алкоголь», — сообщает «Фонтанка.ру». По данным СМИ, погибший ребенок родился с патологией головного мозга. Сейчас в причинах его смерти разбираются следователи. Известно, что 36-летняя мать погибшего мальчика родом из Перми. Он был третьим ребенком в семье. У женщины остались 17-летний подросток и годовалый ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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