Новорожденный сын пермячки умер после кормления грудью

10 января 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Ребенку было пять дней от роду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У пермячки скончался младенец, которому было пять дней. Незадолго до этого женщина покормила его грудью. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге 9 января. «Сообщение о том, что младенец, которому всего пять дней от роду, перестал дышать поступило медикам ранним утром 9 января. Спасти ребенка не удалось. Мать ребенка сообщила, что за несколько часов до гибели сына кормила его грудью. Также она призналась, что перед этим употребляла алкоголь», — сообщает «Фонтанка.ру». По данным СМИ, погибший ребенок родился с патологией головного мозга. Сейчас в причинах его смерти разбираются следователи. Известно, что 36-летняя мать погибшего мальчика родом из Перми. Он был третьим ребенком в семье. У женщины остались 17-летний подросток и годовалый ребенок.

У пермячки скончался младенец, которому было пять дней. Незадолго до этого женщина покормила его грудью. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге 9 января. «Сообщение о том, что младенец, которому всего пять дней от роду, перестал дышать поступило медикам ранним утром 9 января. Спасти ребенка не удалось. Мать ребенка сообщила, что за несколько часов до гибели сына кормила его грудью. Также она призналась, что перед этим употребляла алкоголь», — сообщает «Фонтанка.ру». По данным СМИ, погибший ребенок родился с патологией головного мозга. Сейчас в причинах его смерти разбираются следователи. Известно, что 36-летняя мать погибшего мальчика родом из Перми. Он был третьим ребенком в семье. У женщины остались 17-летний подросток и годовалый ребенок.