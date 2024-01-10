10 января 2024

Пермский омбудсмен выиграл всероссийский конкурс Москальковой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Перми Игорь Сапко и сити-менеджер Дмитрий Самойлов. Подборка фотографий, сапко игорь
На конкурсе высоко оценили электронную библиотеку пермского омбудсмена Фото:

Аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае выиграл всероссийский конкурс, который проводила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом Игорь Сапко сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу поделиться с вами приятной новостью. Наш аппарат занял первое место в номинации „Лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику“ на Всероссийском конкурсе „Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты“», — написал Сапко.

Он добавил, что сайт аппарата, который занял первое место, обновили в 2023 году. Татьяна Москалькова высоко оценила электронную библиотеку пермского омбудсмена.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае выиграл всероссийский конкурс, который проводила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом Игорь Сапко сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Хочу поделиться с вами приятной новостью. Наш аппарат занял первое место в номинации „Лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику“ на Всероссийском конкурсе „Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты“», — написал Сапко. Он добавил, что сайт аппарата, который занял первое место, обновили в 2023 году. Татьяна Москалькова высоко оценила электронную библиотеку пермского омбудсмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...