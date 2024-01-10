Пермский омбудсмен выиграл всероссийский конкурс Москальковой

Аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае выиграл всероссийский конкурс, который проводила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом Игорь Сапко сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Хочу поделиться с вами приятной новостью. Наш аппарат занял первое место в номинации „Лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику“ на Всероссийском конкурсе „Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты“», — написал Сапко.
Он добавил, что сайт аппарата, который занял первое место, обновили в 2023 году. Татьяна Москалькова высоко оценила электронную библиотеку пермского омбудсмена.
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