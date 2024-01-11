Мэр Челябинска выехала на снегосвалку, где отвалы высотой с пятиэтажный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный полигон. Тюмень, камаз, грузовики, снежный полигон, полигон снега
На городскую снегосвалку уже вывезено более 600 тысяч кубометров снега Фото:
новость из сюжета
В Челябинске ликвидируют последствия снежного плена

Мэр Челябинска Наталья Котова 11 января посетила снегосвалку, где отвалы достигли высоты пятиэтажного дома. Как она сообщили в своих социальных сетях, на площадку уже вывезли более 600 тысяч кубометров снега, но место еще есть.

«Проинспектировала работу городской снегосвалки. Снег здесь постоянно трамбуется бульдозерами, при этом многие отвалы уже высотой с пятиэтажный дом», — написала Котова в своем telegram-канале.

С 26 декабря свалка работает на полную мощность, круглосуточно принимая самосвалы. Сюда вывезено уже больше 600 тысяч кубометров снега.

На данный момент там формируется только первый ярус. Тем не менее администрация организовала дополнительные площадки для складирования снега с городских дорог, тротуаров и парковок.

Ранее работу по удалению сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов в Челябинске проинспектировал вице-губернатор региона Сергей Шаль. На главной пешеходной улице Кирова 11 января начали уборку огромных навалов снега.

Некоторые отвалы на снегосвалке достигают высоты пятиэтажки, заявила Котова
Некоторые отвалы на снегосвалке достигают высоты пятиэтажки, заявила Котова
Фото:
Сейчас бульдозеры утрамбовывают снег, формируя первый ярус
Сейчас бульдозеры утрамбовывают снег, формируя первый ярус
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Челябинска Наталья Котова 11 января посетила снегосвалку, где отвалы достигли высоты пятиэтажного дома. Как она сообщили в своих социальных сетях, на площадку уже вывезли более 600 тысяч кубометров снега, но место еще есть. «Проинспектировала работу городской снегосвалки. Снег здесь постоянно трамбуется бульдозерами, при этом многие отвалы уже высотой с пятиэтажный дом», — написала Котова в своем telegram-канале. С 26 декабря свалка работает на полную мощность, круглосуточно принимая самосвалы. Сюда вывезено уже больше 600 тысяч кубометров снега. На данный момент там формируется только первый ярус. Тем не менее администрация организовала дополнительные площадки для складирования снега с городских дорог, тротуаров и парковок. Ранее работу по удалению сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов в Челябинске проинспектировал вице-губернатор региона Сергей Шаль. На главной пешеходной улице Кирова 11 января начали уборку огромных навалов снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...