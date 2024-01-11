Мэр Челябинска Наталья Котова 11 января посетила снегосвалку, где отвалы достигли высоты пятиэтажного дома. Как она сообщили в своих социальных сетях, на площадку уже вывезли более 600 тысяч кубометров снега, но место еще есть.
«Проинспектировала работу городской снегосвалки. Снег здесь постоянно трамбуется бульдозерами, при этом многие отвалы уже высотой с пятиэтажный дом», — написала Котова в своем telegram-канале.
С 26 декабря свалка работает на полную мощность, круглосуточно принимая самосвалы. Сюда вывезено уже больше 600 тысяч кубометров снега.
На данный момент там формируется только первый ярус. Тем не менее администрация организовала дополнительные площадки для складирования снега с городских дорог, тротуаров и парковок.
Мэр Челябинска Наталья Котова 11 января посетила снегосвалку, где отвалы достигли высоты пятиэтажного дома. Как она сообщили в своих социальных сетях, на площадку уже вывезли более 600 тысяч кубометров снега, но место еще есть. «Проинспектировала работу городской снегосвалки. Снег здесь постоянно трамбуется бульдозерами, при этом многие отвалы уже высотой с пятиэтажный дом», — написала Котова в своем telegram-канале. С 26 декабря свалка работает на полную мощность, круглосуточно принимая самосвалы. Сюда вывезено уже больше 600 тысяч кубометров снега. На данный момент там формируется только первый ярус. Тем не менее администрация организовала дополнительные площадки для складирования снега с городских дорог, тротуаров и парковок. Ранее работу по удалению сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов в Челябинске проинспектировал вице-губернатор региона Сергей Шаль. На главной пешеходной улице Кирова 11 января начали уборку огромных навалов снега.