Мэр Челябинска выехала на снегосвалку, где отвалы высотой с пятиэтажный дом. Фото

11 января 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

На городскую снегосвалку уже вывезено более 600 тысяч кубометров снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ликвидируют последствия снежного плена Мэр Челябинска Наталья Котова 11 января посетила снегосвалку, где отвалы достигли высоты пятиэтажного дома. Как она сообщили в своих социальных сетях, на площадку уже вывезли более 600 тысяч кубометров снега, но место еще есть. «Проинспектировала работу городской снегосвалки. Снег здесь постоянно трамбуется бульдозерами, при этом многие отвалы уже высотой с пятиэтажный дом», — написала Котова в своем telegram-канале. С 26 декабря свалка работает на полную мощность, круглосуточно принимая самосвалы. Сюда вывезено уже больше 600 тысяч кубометров снега. На данный момент там формируется только первый ярус. Тем не менее администрация организовала дополнительные площадки для складирования снега с городских дорог, тротуаров и парковок. Ранее работу по удалению сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов в Челябинске проинспектировал вице-губернатор региона Сергей Шаль. На главной пешеходной улице Кирова 11 января начали уборку огромных навалов снега. Некоторые отвалы на снегосвалке достигают высоты пятиэтажки, заявила Котова Фото: telegram-канал Натальи Котовой, https://t.me/natalyakotova74official Сейчас бульдозеры утрамбовывают снег, формируя первый ярус Фото: telegram-канал Натальи Котовой, https://t.me/natalyakotova74official

Мэр Челябинска Наталья Котова 11 января посетила снегосвалку, где отвалы достигли высоты пятиэтажного дома. Как она сообщили в своих социальных сетях, на площадку уже вывезли более 600 тысяч кубометров снега, но место еще есть. «Проинспектировала работу городской снегосвалки. Снег здесь постоянно трамбуется бульдозерами, при этом многие отвалы уже высотой с пятиэтажный дом», — написала Котова в своем telegram-канале. С 26 декабря свалка работает на полную мощность, круглосуточно принимая самосвалы. Сюда вывезено уже больше 600 тысяч кубометров снега. На данный момент там формируется только первый ярус. Тем не менее администрация организовала дополнительные площадки для складирования снега с городских дорог, тротуаров и парковок. Ранее работу по удалению сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов в Челябинске проинспектировал вице-губернатор региона Сергей Шаль. На главной пешеходной улице Кирова 11 января начали уборку огромных навалов снега.