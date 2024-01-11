Могут смениться виды разрешенного использования под будущим ЖК, детским санаторием и поликлиникой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в Доме архитектора 18 января 2024 года пройдут публичные слушания по вопросу застройки города. Планируется изменить вид разрешенного использования участка под будущим многоквартирным домом, после чего на участке можно будет строить только жилые здания высотой до 75 метров, а также привести в соответствие территориальные зоны под детской больницей, санаторием и объектом соцобслуживания, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Провести публичные слушания 18 января 2024 года по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки города Челябинска. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению проекта в 13 ч. 30 мин. в Доме архитектора в Челябинске по адресу проспект Ленина, 41-а», — сообщается на сайте.

В ведомстве отметили, на публичных слушаниях обсудят вопрос по поводу смены вида территориальной зоны на пересечении улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной. Если сейчас на участке разрешено строить высотные здания не менее 75 метров, то позже участок станет многофункциональным, где можно будет возводить как высотки, так и малоэтажные дома. Высота будущего многоквартирного дома, который планируется построить, не должна будет превышать 75 метров.

Еще одним вопросом публичных слушаний станет изменение территориальных границ на земельном участке по улице Худякова. С данной просьбой в мэрию обратилась гражданка Вертиховская, которая просила привести в соответствие вид территориальных зон земельных участков под детской поликлиникой, центром социального обслуживания, школой и детским садом.

Если сейчас участок в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетская набережная расположен в границе высотных зданий, то позже участок может стать многофункциональным Скрин: мэрия г. Челябинска

В соответствие планируется привести территориальные зоны земельных участков под детской поликлиникой, детским санаторием и центром социального обслуживания на улице Худюкова Скрин: сайт администрации г. Челябинска