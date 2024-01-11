Между Челябинском и Сочи отменили два авиарейса

Из аэропорта «Курчатов» Челябинска 12 января отменили утренний рейс в Сочи. В этот же день произошла отмена дневного перелета из аэропорта Сочи в Челябинск.
«Рейс в Сочи, с запланированным на 8:45 вылетом из Челябинска, отменен. Отменяется перелет из Сочи в Челябинск, расчетное время посадки которого было установлено на 16:45», — говорится в онлайн-табло челябинского аэропорта. Оба перелета осуществляет компания Ural Airlines.
URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта «Курчатов». Там на звонок корреспондента никто не ответил. Ответ на запрос, отправленный в авиакомпанию Ural Airlines, будет опубликован после получения.
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