11 января 2024

Между Челябинском и Сочи отменили два авиарейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
Отменены были утренний и дневной рейсы, вечерние перелеты пройдут по расписанию Фото:

Из аэропорта «Курчатов» Челябинска 12 января отменили утренний рейс в Сочи. В этот же день произошла отмена дневного перелета из аэропорта Сочи в Челябинск.

«Рейс в Сочи, с запланированным на 8:45 вылетом из Челябинска, отменен. Отменяется перелет из Сочи в Челябинск, расчетное время посадки которого было установлено на 16:45», — говорится в онлайн-табло челябинского аэропорта. Оба перелета осуществляет компания Ural Airlines.

URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта «Курчатов». Там на звонок корреспондента никто не ответил. Ответ на запрос, отправленный в авиакомпанию Ural Airlines, будет опубликован после получения.

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Из аэропорта «Курчатов» Челябинска 12 января отменили утренний рейс в Сочи. В этот же день произошла отмена дневного перелета из аэропорта Сочи в Челябинск. «Рейс в Сочи, с запланированным на 8:45 вылетом из Челябинска, отменен. Отменяется перелет из Сочи в Челябинск, расчетное время посадки которого было установлено на 16:45», — говорится в онлайн-табло челябинского аэропорта. Оба перелета осуществляет компания Ural Airlines. URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта «Курчатов». Там на звонок корреспондента никто не ответил. Ответ на запрос, отправленный в авиакомпанию Ural Airlines, будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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