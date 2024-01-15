Минпромторг РФ расширит льготное автокредитование на Дальнем Востоке

Министерство промышленности и торговли России выразило готовность расширить программу льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров на заседании правительства РФ.
«Минпромторг РФ готов расширить программу льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке», — передает слова Мантурова telegram-канал правительства. Он добавил, что госпрограммы, включающие льготные лизинг и автокредитование, оказали положительное воздействие на восстановление спроса.
В прошлом году было направлено около 16 миллиардов рублей на эти механизмы, что позволило продать 62 тысячи автомобилей. В текущем году правительство выделило средства на продление программы, заключил Мантуров.
Министерство промышленности и торговли России выразило готовность расширить программу льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров на заседании правительства РФ. «Минпромторг РФ готов расширить программу льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке», — передает слова Мантурова telegram-канал правительства. Он добавил, что госпрограммы, включающие льготные лизинг и автокредитование, оказали положительное воздействие на восстановление спроса. В прошлом году было направлено около 16 миллиардов рублей на эти механизмы, что позволило продать 62 тысячи автомобилей. В текущем году правительство выделило средства на продление программы, заключил Мантуров.