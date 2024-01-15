Минпромторг РФ расширит льготное автокредитование на Дальнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, мантуров денис
Госпрограммы положительно повлияли на восстановление спроса, заявил Денис Мантуров Фото:

Министерство промышленности и торговли России выразило готовность расширить программу льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров на заседании правительства РФ.

«Минпромторг РФ готов расширить программу льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке», — передает слова Мантурова telegram-канал правительства. Он добавил, что госпрограммы, включающие льготные лизинг и автокредитование, оказали положительное воздействие на восстановление спроса.

В прошлом году было направлено около 16 миллиардов рублей на эти механизмы, что позволило продать 62 тысячи автомобилей. В текущем году правительство выделило средства на продление программы, заключил Мантуров.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство промышленности и торговли России выразило готовность расширить программу льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров на заседании правительства РФ. «Минпромторг РФ готов расширить программу льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке», — передает слова Мантурова telegram-канал правительства. Он добавил, что госпрограммы, включающие льготные лизинг и автокредитование, оказали положительное воздействие на восстановление спроса. В прошлом году было направлено около 16 миллиардов рублей на эти механизмы, что позволило продать 62 тысячи автомобилей. В текущем году правительство выделило средства на продление программы, заключил Мантуров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...