Пермская блогерша стала моделью в 60 лет и написала об этом книгу. Фото

16 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Пермячка активно участвует в модных показах Фото: Размик Закарян © URA.RU Блогер-пенсионерка из Перми Нэля Никитина опубликовала книгу «Ошибки молодости, или Как я стала порядочной женщиной». В ней автор рассказывает о том, как она попала в рекламу пермских магазинов одежды. При этом свою модельную карьеру Нэля Никитина начала только после 60 лет. Презентация книги состоялась в Перми 14 декабря. «Я хотела рассказать о своей жизни, она у меня бурная, насыщенная и весьма интересная. В 60 лет сделала ультракороткую стрижку, выкрасила волосы в синий цвет и стала моделью», — рассказала Нэля Никитина корреспонденту агентства. Она добавила, что не решалась стать моделью раньше, потому что ей мешала низкая самооценка. Также автор отметила, что писала для женщин, а книгой заинтересовались многие мужчины. Про Нэлю Никитину известно, что она является подиумной и фотомоделью, выступает на показах пермских дизайнеров и снимается в рекламе магазинов одежды. Пермячка активно ведет социальные сети и пишет картины. Ранее URA.RU рассказало, что 49-летняя пермячка вошла в топ самых красивых женщин мира. Наталья Михеева стала призером международного конкурса красоты «Mrs. World internet 2023». На презентации автор раздавала книги со своим автографом Фото со страницы Нэли Никитиной в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/nelya_nikitina_perm Нэля Никитина стала лицом многих пермских брендов только после того, как ей исполнилось 60 лет Фото со страницы Нэли Никитиной в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/nelya_nikitina_perm

Блогер-пенсионерка из Перми Нэля Никитина опубликовала книгу «Ошибки молодости, или Как я стала порядочной женщиной». В ней автор рассказывает о том, как она попала в рекламу пермских магазинов одежды. При этом свою модельную карьеру Нэля Никитина начала только после 60 лет. Презентация книги состоялась в Перми 14 декабря. «Я хотела рассказать о своей жизни, она у меня бурная, насыщенная и весьма интересная. В 60 лет сделала ультракороткую стрижку, выкрасила волосы в синий цвет и стала моделью», — рассказала Нэля Никитина корреспонденту агентства. Она добавила, что не решалась стать моделью раньше, потому что ей мешала низкая самооценка. Также автор отметила, что писала для женщин, а книгой заинтересовались многие мужчины. Про Нэлю Никитину известно, что она является подиумной и фотомоделью, выступает на показах пермских дизайнеров и снимается в рекламе магазинов одежды. Пермячка активно ведет социальные сети и пишет картины. Ранее URA.RU рассказало, что 49-летняя пермячка вошла в топ самых красивых женщин мира. Наталья Михеева стала призером международного конкурса красоты «Mrs. World internet 2023».