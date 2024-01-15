15 января 2024

Пермская блогерша стала моделью в 60 лет и написала об этом книгу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Волочкова на Неделе моды в кластере Домна. Екатеринбург, модели, модный показ, показ мод
Пермячка активно участвует в модных показах Фото:

Блогер-пенсионерка из Перми Нэля Никитина опубликовала книгу «Ошибки молодости, или Как я стала порядочной женщиной». В ней автор рассказывает о том, как она попала в рекламу пермских магазинов одежды. При этом свою модельную карьеру Нэля Никитина начала только после 60 лет. Презентация книги состоялась в Перми 14 декабря.

«Я хотела рассказать о своей жизни, она у меня бурная, насыщенная и весьма интересная. В 60 лет сделала ультракороткую стрижку, выкрасила волосы в синий цвет и стала моделью», — рассказала Нэля Никитина корреспонденту агентства.

Она добавила, что не решалась стать моделью раньше, потому что ей мешала низкая самооценка. Также автор отметила, что писала для женщин, а книгой заинтересовались многие мужчины. Про Нэлю Никитину известно, что она является подиумной и фотомоделью, выступает на показах пермских дизайнеров и снимается в рекламе магазинов одежды. Пермячка активно ведет социальные сети и пишет картины.

Ранее URA.RU рассказало, что 49-летняя пермячка вошла в топ самых красивых женщин мира. Наталья Михеева стала призером международного конкурса красоты «Mrs. World internet 2023».

На презентации автор раздавала книги со своим автографом
На презентации автор раздавала книги со своим автографом
Нэля Никитина стала лицом многих пермских брендов только после того, как ей исполнилось 60 лет
Нэля Никитина стала лицом многих пермских брендов только после того, как ей исполнилось 60 лет

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Блогер-пенсионерка из Перми Нэля Никитина опубликовала книгу «Ошибки молодости, или Как я стала порядочной женщиной». В ней автор рассказывает о том, как она попала в рекламу пермских магазинов одежды. При этом свою модельную карьеру Нэля Никитина начала только после 60 лет. Презентация книги состоялась в Перми 14 декабря. «Я хотела рассказать о своей жизни, она у меня бурная, насыщенная и весьма интересная. В 60 лет сделала ультракороткую стрижку, выкрасила волосы в синий цвет и стала моделью», — рассказала Нэля Никитина корреспонденту агентства. Она добавила, что не решалась стать моделью раньше, потому что ей мешала низкая самооценка. Также автор отметила, что писала для женщин, а книгой заинтересовались многие мужчины. Про Нэлю Никитину известно, что она является подиумной и фотомоделью, выступает на показах пермских дизайнеров и снимается в рекламе магазинов одежды. Пермячка активно ведет социальные сети и пишет картины. Ранее URA.RU рассказало, что 49-летняя пермячка вошла в топ самых красивых женщин мира. Наталья Михеева стала призером международного конкурса красоты «Mrs. World internet 2023».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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