Лавров озвучил позицию России по конфликту между КНДР и Южной Кореей

Россия призывает к урегулированию проблем на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Россия выступает за комплексное урегулирование проблем корейского полуострова», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, передает РИА Новости. Он добавил, что страна выступает за отказ от любых шагов, которые ведут к эскалации ситуации. По словам Лаврова, политика США не способствует решению проблем в регионе.
Ранее Северная Корея выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал в несколько раз сильнее наказать КНДР в ответ на провокации.
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