Лавров озвучил позицию России по конфликту между КНДР и Южной Кореей

Лавров: РФ выступает за урегулирование проблем на корейском полуострове

16 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Россия выступает за отказ от любых шагов, которые ведут к эскалации, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия призывает к урегулированию проблем на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Россия выступает за комплексное урегулирование проблем корейского полуострова», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, передает РИА Новости. Он добавил, что страна выступает за отказ от любых шагов, которые ведут к эскалации ситуации. По словам Лаврова, политика США не способствует решению проблем в регионе. Ранее Северная Корея выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал в несколько раз сильнее наказать КНДР в ответ на провокации.

Россия призывает к урегулированию проблем на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Россия выступает за комплексное урегулирование проблем корейского полуострова», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, передает РИА Новости. Он добавил, что страна выступает за отказ от любых шагов, которые ведут к эскалации ситуации. По словам Лаврова, политика США не способствует решению проблем в регионе. Ранее Северная Корея выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал в несколько раз сильнее наказать КНДР в ответ на провокации.