Лавров озвучил позицию России по конфликту между КНДР и Южной Кореей

Лавров: РФ выступает за урегулирование проблем на корейском полуострове
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Россия выступает за отказ от любых шагов, которые ведут к эскалации, заявил Сергей Лавров Фото:

Россия призывает к урегулированию проблем на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия выступает за комплексное урегулирование проблем корейского полуострова», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, передает РИА Новости. Он добавил, что страна выступает за отказ от любых шагов, которые ведут к эскалации ситуации. По словам Лаврова, политика США не способствует решению проблем в регионе.

Ранее Северная Корея выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал в несколько раз сильнее наказать КНДР в ответ на провокации.

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Россия призывает к урегулированию проблем на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Россия выступает за комплексное урегулирование проблем корейского полуострова», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, передает РИА Новости. Он добавил, что страна выступает за отказ от любых шагов, которые ведут к эскалации ситуации. По словам Лаврова, политика США не способствует решению проблем в регионе. Ранее Северная Корея выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал в несколько раз сильнее наказать КНДР в ответ на провокации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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