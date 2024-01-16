Музыканты выступят с концертом памяти умершего журналиста из Сургута

Основатель «Bro sound» выступит в Сургуте на концерте памяти Рамзеса Сикорского

Сургутские музыканты Duke, Дмитрий Мотора и Кристина Весна выступят с концертом памяти Рамзеса Сикорского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сургутские музыканты выступят с концертом памяти организатора рок-фестивалей и журналиста Романа Сытника, более известного, как Рамзес Сикорский. На сцене появится основатель легендарной группы Сургута «Bro sound» Александр Шкиренко, известный под творческим псевдонимом Duke, а также музыкант Дмитрий Мотора и певица Кристина Весна. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«20 июля прошлого года ушел из жизни Рамзес Сикорский — журналист, организатор и ведущий практически всех значимых сургутских рок-фестивалей и независимых площадок. В канун дня рождения Романа в Невесомости выступят музыканты — его друзья: Duke из легендарной группы „Bro Sound“ (СПб), Дмитрий Мотора, Кристина Весна и другие», — говорится в афише.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте прошел концерт памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. На сцене выступил его брат Алексей Горшенев.