Музыканты выступят с концертом памяти умершего журналиста из Сургута

Основатель «Bro sound» выступит в Сургуте на концерте памяти Рамзеса Сикорского
© Служба новостей «URA.RU»
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"Смысловые Галлюцинации", Екатеринбург, медиа-лаборатория S.G.T.R.K, микрофон
Сургутские музыканты Duke, Дмитрий Мотора и Кристина Весна выступят с концертом памяти Рамзеса Сикорского Фото:

Сургутские музыканты выступят с концертом памяти организатора рок-фестивалей и журналиста Романа Сытника, более известного, как Рамзес Сикорский. На сцене появится основатель легендарной группы Сургута «Bro sound» Александр Шкиренко, известный под творческим псевдонимом Duke, а также музыкант Дмитрий Мотора и певица Кристина Весна. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«20 июля прошлого года ушел из жизни Рамзес Сикорский — журналист, организатор и ведущий практически всех значимых сургутских рок-фестивалей и независимых площадок. В канун дня рождения Романа в Невесомости выступят музыканты — его друзья: Duke из легендарной группы „Bro Sound“ (СПб), Дмитрий Мотора, Кристина Весна и другие», — говорится в афише.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте прошел концерт памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. На сцене выступил его брат Алексей Горшенев.

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Сургутские музыканты выступят с концертом памяти организатора рок-фестивалей и журналиста Романа Сытника, более известного, как Рамзес Сикорский. На сцене появится основатель легендарной группы Сургута «Bro sound» Александр Шкиренко, известный под творческим псевдонимом Duke, а также музыкант Дмитрий Мотора и певица Кристина Весна. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «20 июля прошлого года ушел из жизни Рамзес Сикорский — журналист, организатор и ведущий практически всех значимых сургутских рок-фестивалей и независимых площадок. В канун дня рождения Романа в Невесомости выступят музыканты — его друзья: Duke из легендарной группы „Bro Sound“ (СПб), Дмитрий Мотора, Кристина Весна и другие», — говорится в афише. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте прошел концерт памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. На сцене выступил его брат Алексей Горшенев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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