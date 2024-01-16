Текслер потребовал ускорить строительство больниц в челябинском районе

16 января 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Текслера, сдвиг срока сдачи поликлиники в Пласте недопустим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от регионального минздрава и подрядчиков ускориться со сдачей взрослой поликлиники в Пласте. Как сообщает пресс-служба правительства региона, данное поручение он дал во время поездки в город 16 января. «Проект крайне важный, и любая сдвижка сроков не допустима. В целом в программе модернизации первичного звена в районе 15 объектов. 11 ФАПов и детская поликлиника уже завершены. Два крупных объекта находятся в ремонте, надеюсь, в течение ближайших месяцев их завершим. А также в 2024 году в плане ремонт роддома. Все объекты первичного звена будут отремонтированы, и закуплено новое оборудование. Развитие муниципалитета без развития здравоохранения невозможно. Это важнейшее направление для всего региона», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. Также в рамках поездки в Пласт Текслер посетил отремонтированные детскую больницу и отделение «Почты России». Оба здания теперь имеют исправные сети электро- и водоснабжения, а также отопления и новое оборудование и мебель. «В рамках рабочей поездки обсуждались также вопросы развития экономики, сельского хозяйства и дорожного строительства. В этом году будет капитально отремонтирована дорога Пласт-Демарино. Завершится и реконструкция трассы Южноуральск-Магнитогорск, которая проходит через Пласт. А в целом финансирование по дорожному строительству по сравнению с 2023 годом будет увеличено в два раза. Кроме этого, в районе продолжится обновление автобусного парка», — отметил в ходе поездки Текслер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от регионального минздрава и подрядчиков ускориться со сдачей взрослой поликлиники в Пласте. Как сообщает пресс-служба правительства региона, данное поручение он дал во время поездки в город 16 января. «Проект крайне важный, и любая сдвижка сроков не допустима. В целом в программе модернизации первичного звена в районе 15 объектов. 11 ФАПов и детская поликлиника уже завершены. Два крупных объекта находятся в ремонте, надеюсь, в течение ближайших месяцев их завершим. А также в 2024 году в плане ремонт роддома. Все объекты первичного звена будут отремонтированы, и закуплено новое оборудование. Развитие муниципалитета без развития здравоохранения невозможно. Это важнейшее направление для всего региона», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. Также в рамках поездки в Пласт Текслер посетил отремонтированные детскую больницу и отделение «Почты России». Оба здания теперь имеют исправные сети электро- и водоснабжения, а также отопления и новое оборудование и мебель. «В рамках рабочей поездки обсуждались также вопросы развития экономики, сельского хозяйства и дорожного строительства. В этом году будет капитально отремонтирована дорога Пласт-Демарино. Завершится и реконструкция трассы Южноуральск-Магнитогорск, которая проходит через Пласт. А в целом финансирование по дорожному строительству по сравнению с 2023 годом будет увеличено в два раза. Кроме этого, в районе продолжится обновление автобусного парка», — отметил в ходе поездки Текслер.