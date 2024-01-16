Общество В Екатеринбурге завершили поиски 11-летнего мальчика 17 января 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Мальчика нашли 17 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мальчика, который пропал в Железнодорожном районе Екатеринбурга, нашли. Об этом рассказали представители поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — указано в сообщении волонтеров. Информация о пропаже ребенка появилась в группе «Прорыва» днем 17 января. Он ушел из дома 16 числа и долгое время не выходил на связь. Мальчика, который пропал в Железнодорожном районе Екатеринбурга, нашли. Об этом рассказали представители поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — указано в сообщении волонтеров. Информация о пропаже ребенка появилась в группе «Прорыва» днем 17 января. Он ушел из дома 16 числа и долгое время не выходил на связь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям