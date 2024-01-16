16 января 2024

В Екатеринбурге завершили поиски 11-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети на набережной. Тюмень, ребенок, дети, мальчик
Мальчика нашли 17 января Фото:

Мальчика, который пропал в Железнодорожном районе Екатеринбурга, нашли. Об этом рассказали представители поисково-спасательный отряд «Прорыв».

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — указано в сообщении волонтеров.

Информация о пропаже ребенка появилась в группе «Прорыва» днем 17 января. Он ушел из дома 16 числа и долгое время не выходил на связь.

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Мальчика, который пропал в Железнодорожном районе Екатеринбурга, нашли. Об этом рассказали представители поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — указано в сообщении волонтеров. Информация о пропаже ребенка появилась в группе «Прорыва» днем 17 января. Он ушел из дома 16 числа и долгое время не выходил на связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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