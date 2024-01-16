В Екатеринбурге завершили поиски 11-летнего мальчика

Мальчика нашли 17 января
Мальчика, который пропал в Железнодорожном районе Екатеринбурга, нашли. Об этом рассказали представители поисково-спасательный отряд «Прорыв».
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — указано в сообщении волонтеров.
Информация о пропаже ребенка появилась в группе «Прорыва» днем 17 января. Он ушел из дома 16 числа и долгое время не выходил на связь.
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