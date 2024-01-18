Министра здравоохранения РФ попросили заняться вопросом нехватки врачей в ЯНАО

18 января 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

В ЯНАО остро не хватает многих врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко взять на личный контроль ситуацию с нехваткой врачей в Ноябрьске (ЯНАО), а также провести проверку. Об этом указано в документе обращения. «Считаю, что указанные в обращении факты заслуживают пристального внимания и тщательной проверки. Прошу вас взять дело [нехватку врачей] под личный контроль, провести проверку по фактам, а в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования», — указано в обращении к Мурашко, которое опубликовали авторы telegram-канала журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска были возмущены нехваткой офтальмологов в детской поликлинике. Родителям с маленькими пациентами приходится часами выстаивать в длинных очередях. Как рассказали журналисту URA.RU в медицинском учреждении, в настоящее время в детской поликлинике Ноябрьской ЦГБ прием ведет один офтальмолог. Второй специалист находится в отпуске. По данным ЦЗН ЯНАО, в поликлинике сохраняется 152 вакансии. Больница остро нуждается в шести врачах-акушерах, в восьми анестезиологах-реаниматологах, в пяти терапевтах, трех педиатрах.

Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко взять на личный контроль ситуацию с нехваткой врачей в Ноябрьске (ЯНАО), а также провести проверку. Об этом указано в документе обращения. «Считаю, что указанные в обращении факты заслуживают пристального внимания и тщательной проверки. Прошу вас взять дело [нехватку врачей] под личный контроль, провести проверку по фактам, а в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования», — указано в обращении к Мурашко, которое опубликовали авторы telegram-канала журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска были возмущены нехваткой офтальмологов в детской поликлинике. Родителям с маленькими пациентами приходится часами выстаивать в длинных очередях. Как рассказали журналисту URA.RU в медицинском учреждении, в настоящее время в детской поликлинике Ноябрьской ЦГБ прием ведет один офтальмолог. Второй специалист находится в отпуске. По данным ЦЗН ЯНАО, в поликлинике сохраняется 152 вакансии. Больница остро нуждается в шести врачах-акушерах, в восьми анестезиологах-реаниматологах, в пяти терапевтах, трех педиатрах.