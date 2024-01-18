Министра здравоохранения РФ попросили заняться вопросом нехватки врачей в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прием у врача, участковый врач, терапевт, лечение, медицина, доктор, осмотр у врача
В ЯНАО остро не хватает многих врачей Фото:

Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко взять на личный контроль ситуацию с нехваткой врачей в Ноябрьске (ЯНАО), а также провести проверку. Об этом указано в документе обращения.

«Считаю, что указанные в обращении факты заслуживают пристального внимания и тщательной проверки. Прошу вас взять дело [нехватку врачей] под личный контроль, провести проверку по фактам, а в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования», — указано в обращении к Мурашко, которое опубликовали авторы telegram-канала журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска были возмущены нехваткой офтальмологов в детской поликлинике. Родителям с маленькими пациентами приходится часами выстаивать в длинных очередях. Как рассказали журналисту URA.RU в медицинском учреждении, в настоящее время в детской поликлинике Ноябрьской ЦГБ прием ведет один офтальмолог. Второй специалист находится в отпуске. По данным ЦЗН ЯНАО, в поликлинике сохраняется 152 вакансии. Больница остро нуждается в шести врачах-акушерах, в восьми анестезиологах-реаниматологах, в пяти терапевтах, трех педиатрах.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко взять на личный контроль ситуацию с нехваткой врачей в Ноябрьске (ЯНАО), а также провести проверку. Об этом указано в документе обращения. «Считаю, что указанные в обращении факты заслуживают пристального внимания и тщательной проверки. Прошу вас взять дело [нехватку врачей] под личный контроль, провести проверку по фактам, а в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования», — указано в обращении к Мурашко, которое опубликовали авторы telegram-канала журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска были возмущены нехваткой офтальмологов в детской поликлинике. Родителям с маленькими пациентами приходится часами выстаивать в длинных очередях. Как рассказали журналисту URA.RU в медицинском учреждении, в настоящее время в детской поликлинике Ноябрьской ЦГБ прием ведет один офтальмолог. Второй специалист находится в отпуске. По данным ЦЗН ЯНАО, в поликлинике сохраняется 152 вакансии. Больница остро нуждается в шести врачах-акушерах, в восьми анестезиологах-реаниматологах, в пяти терапевтах, трех педиатрах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...