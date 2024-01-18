Дума Нижневартовска лишилась одного депутата

Депутаты Нижневартовска (ХМАО) проголосовали за отставку своего коллеги Дмитрия Гришина. Во время трансляции заседания спикер думы Алексей Сатинов сообщил, что Гришин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
«Следующим вопросом рассматривается отставка депутата Дмитрия Гришина. Он подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — заявил Сатинов.
Депутаты поддержали решение об отставке Гришина единогласно. Он был избран в 2021 году и представлял в думе интересы главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана. Источники URA.RU сообщают, что решение об отставке было принято им в связи с переездом в Санкт-Петербург. Номер Гришина, имеющийся в редакции, не активен.
В Нижневартовске после сложения им мандата осталось 24 депутата. «Вопрос о довыборах будет обсуждаться с территориальным избиркомом», — уточнили в гордуме.
Ранее URA.RU писало о том, что Гришин передал в думу заявление об отставке. Инсайд URA.RU подтвердился.
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