18 января 2024

Дума Нижневартовска лишилась одного депутата

Дума Нижневартовска поддержала отставку Дмитрия Гришина
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, заседание
В думе Нижневартовска осталось 24 депутата Фото:

Депутаты Нижневартовска (ХМАО) проголосовали за отставку своего коллеги Дмитрия Гришина. Во время трансляции заседания спикер думы Алексей Сатинов сообщил, что Гришин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

«Следующим вопросом рассматривается отставка депутата Дмитрия Гришина. Он подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — заявил Сатинов.

Депутаты поддержали решение об отставке Гришина единогласно. Он был избран в 2021 году и представлял в думе интересы главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана. Источники URA.RU сообщают, что решение об отставке было принято им в связи с переездом в Санкт-Петербург. Номер Гришина, имеющийся в редакции, не активен.

В Нижневартовске после сложения им мандата осталось 24 депутата. «Вопрос о довыборах будет обсуждаться с территориальным избиркомом», — уточнили в гордуме.

Ранее URA.RU писало о том, что Гришин передал в думу заявление об отставке. Инсайд URA.RU подтвердился.

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Депутаты Нижневартовска (ХМАО) проголосовали за отставку своего коллеги Дмитрия Гришина. Во время трансляции заседания спикер думы Алексей Сатинов сообщил, что Гришин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. «Следующим вопросом рассматривается отставка депутата Дмитрия Гришина. Он подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — заявил Сатинов. Депутаты поддержали решение об отставке Гришина единогласно. Он был избран в 2021 году и представлял в думе интересы главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана. Источники URA.RU сообщают, что решение об отставке было принято им в связи с переездом в Санкт-Петербург. Номер Гришина, имеющийся в редакции, не активен. В Нижневартовске после сложения им мандата осталось 24 депутата. «Вопрос о довыборах будет обсуждаться с территориальным избиркомом», — уточнили в гордуме. Ранее URA.RU писало о том, что Гришин передал в думу заявление об отставке. Инсайд URA.RU подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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