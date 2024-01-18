Дума Нижневартовска лишилась одного депутата

Дума Нижневартовска поддержала отставку Дмитрия Гришина

19 января 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

В думе Нижневартовска осталось 24 депутата Фото: Александр Елизаров © URA.RU Депутаты Нижневартовска (ХМАО) проголосовали за отставку своего коллеги Дмитрия Гришина. Во время трансляции заседания спикер думы Алексей Сатинов сообщил, что Гришин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. «Следующим вопросом рассматривается отставка депутата Дмитрия Гришина. Он подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — заявил Сатинов. Депутаты поддержали решение об отставке Гришина единогласно. Он был избран в 2021 году и представлял в думе интересы главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана. Источники URA.RU сообщают, что решение об отставке было принято им в связи с переездом в Санкт-Петербург. Номер Гришина, имеющийся в редакции, не активен. В Нижневартовске после сложения им мандата осталось 24 депутата. «Вопрос о довыборах будет обсуждаться с территориальным избиркомом», — уточнили в гордуме. Ранее URA.RU писало о том, что Гришин передал в думу заявление об отставке. Инсайд URA.RU подтвердился.

Депутаты Нижневартовска (ХМАО) проголосовали за отставку своего коллеги Дмитрия Гришина. Во время трансляции заседания спикер думы Алексей Сатинов сообщил, что Гришин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. «Следующим вопросом рассматривается отставка депутата Дмитрия Гришина. Он подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — заявил Сатинов. Депутаты поддержали решение об отставке Гришина единогласно. Он был избран в 2021 году и представлял в думе интересы главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана. Источники URA.RU сообщают, что решение об отставке было принято им в связи с переездом в Санкт-Петербург. Номер Гришина, имеющийся в редакции, не активен. В Нижневартовске после сложения им мандата осталось 24 депутата. «Вопрос о довыборах будет обсуждаться с территориальным избиркомом», — уточнили в гордуме. Ранее URA.RU писало о том, что Гришин передал в думу заявление об отставке. Инсайд URA.RU подтвердился.