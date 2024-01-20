20 января 2024
19 января 2024

В челябинском поселке полицейские ликвидировали наркопритон

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, полиция, полицийские, лента для ограждения
Притон не менее полугода работал в многоквартирном доме поселка Фото:

В поселке Западном (Сосновский район Челябинской области) полицейские ликвидировали в многоквартирном доме наркопритон, который работал не менее полугода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Оперативники … ликвидировали наркопритон … в многоквартирном доме в поселке Западном Сосновского района. По информации полицейских, не менее полугода квартиру посещали наркозависимые люди, создавая дискомфорт соседям», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Собственника жилья задержали и доставили в районный отдел полиции. 31-летний мужчина не работает, ранее он был судим за участие в незаконном обороте наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов…»). Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Мера пресечения избирается.

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В поселке Западном (Сосновский район Челябинской области) полицейские ликвидировали в многоквартирном доме наркопритон, который работал не менее полугода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Оперативники … ликвидировали наркопритон … в многоквартирном доме в поселке Западном Сосновского района. По информации полицейских, не менее полугода квартиру посещали наркозависимые люди, создавая дискомфорт соседям», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Собственника жилья задержали и доставили в районный отдел полиции. 31-летний мужчина не работает, ранее он был судим за участие в незаконном обороте наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов…»). Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Мера пресечения избирается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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