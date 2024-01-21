В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудники военно-следственного отдела (ВСО) совместно с полицией и работниками военкомата осуществили рейд по местам пребывания мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО, в результате иностранные уклонисты были поставлены на воинский учет, некоторым из них вручены повестки в военкомат.
«В очередной раз проведен рейд, в ходе которого установлены уклоняющиеся от призыва на военную службу граждане из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России. Их поставили на воинский учет. Также с ними проведена разъяснительная работа по заключению контракта с Минобороны РФ, а ряду выявленных граждан вручены повести о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО по Чебаркульскому гарнизону.
Там отметили, что с ноября прошлого года на воинский учет было поставлено 45 иностранцев. Подобная работа проводится по всей стране на регулярной основе.
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