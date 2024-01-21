21 января 2024
20 января 2024

В Челябинской области мигрантов-уклонистов поставили на воинский учет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Мигрантам вручили повестки в военкомат Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудники военно-следственного отдела (ВСО) совместно с полицией и работниками военкомата осуществили рейд по местам пребывания мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО, в результате иностранные уклонисты были поставлены на воинский учет, некоторым из них вручены повестки в военкомат.

«В очередной раз проведен рейд, в ходе которого установлены уклоняющиеся от призыва на военную службу граждане из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России. Их поставили на воинский учет. Также с ними проведена разъяснительная работа по заключению контракта с Минобороны РФ, а ряду выявленных граждан вручены повести о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО по Чебаркульскому гарнизону.

Там отметили, что с ноября прошлого года на воинский учет было поставлено 45 иностранцев. Подобная работа проводится по всей стране на регулярной основе.

Уклонисты получили повестки в военкомат
Уклонисты получили повестки в военкомат
Фото:

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В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудники военно-следственного отдела (ВСО) совместно с полицией и работниками военкомата осуществили рейд по местам пребывания мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО, в результате иностранные уклонисты были поставлены на воинский учет, некоторым из них вручены повестки в военкомат. «В очередной раз проведен рейд, в ходе которого установлены уклоняющиеся от призыва на военную службу граждане из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России. Их поставили на воинский учет. Также с ними проведена разъяснительная работа по заключению контракта с Минобороны РФ, а ряду выявленных граждан вручены повести о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО по Чебаркульскому гарнизону. Там отметили, что с ноября прошлого года на воинский учет было поставлено 45 иностранцев. Подобная работа проводится по всей стране на регулярной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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