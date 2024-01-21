В Челябинской области мигрантов-уклонистов поставили на воинский учет. Фото

22 января 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Мигрантам вручили повестки в военкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудники военно-следственного отдела (ВСО) совместно с полицией и работниками военкомата осуществили рейд по местам пребывания мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО, в результате иностранные уклонисты были поставлены на воинский учет, некоторым из них вручены повестки в военкомат. «В очередной раз проведен рейд, в ходе которого установлены уклоняющиеся от призыва на военную службу граждане из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России. Их поставили на воинский учет. Также с ними проведена разъяснительная работа по заключению контракта с Минобороны РФ, а ряду выявленных граждан вручены повести о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО по Чебаркульскому гарнизону. Там отметили, что с ноября прошлого года на воинский учет было поставлено 45 иностранцев. Подобная работа проводится по всей стране на регулярной основе. Уклонисты получили повестки в военкомат Фото: пресс-служба военного следственного отдела СК России по Чебаркульскому гарнизону

В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудники военно-следственного отдела (ВСО) совместно с полицией и работниками военкомата осуществили рейд по местам пребывания мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО, в результате иностранные уклонисты были поставлены на воинский учет, некоторым из них вручены повестки в военкомат. «В очередной раз проведен рейд, в ходе которого установлены уклоняющиеся от призыва на военную службу граждане из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России. Их поставили на воинский учет. Также с ними проведена разъяснительная работа по заключению контракта с Минобороны РФ, а ряду выявленных граждан вручены повести о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ВСО по Чебаркульскому гарнизону. Там отметили, что с ноября прошлого года на воинский учет было поставлено 45 иностранцев. Подобная работа проводится по всей стране на регулярной основе.