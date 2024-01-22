В Перми ветерану Чечни, впавшему в кому, срочно требуется редкая группа крови

В Перми ветерану Чечни Константину Балуеву срочно требуется редкая четвертая группа крови. Сейчас мужчина находится в больнице в состоянии комы. С призывом помочь земляку обратились к своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте» представители ветеранского сообщества «Сила в братстве — 59 — ветераны Пермского края».
«Пермяки, боевые друзья просят помочь ветерану боевых действий в Чечне, разведчику Внутренних войск Балуеву Константину Федоровичу. Проблема с легкими, [находится] в коме. Срочно требуется кровь четвертой группы, резус-фактор положительный», — сказано в группе ветеранского сообщества.
Желающим помочь Константину Балуеву необходимо подъехать на краевую станцию переливания крови по адресу Лебедева, д. 54. Ранее в Перми разыскивали доноров крови для Михаила Коробейникова и Павла Долганова.
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