Причиной коммунальной аварии в пермском поселке стал кот

Коммунальная авария, которая произошла в поселке Яйва Пермского края 22 января, произошла из-за бродячего кота. Животное забралось на провода трансформатора и произошло короткое замыкание.
«Бродячий кот случайно запрыгнул на провода трансформатора в зоне очистных сооружений. Из-за этого случилось короткое замыкание. Как итог — поселок остался без воды. К сожалению, животное погибло», — рассказала «Вести-Пермь» инженер-лаборант очистных сооружений Ольга Яшурина.
После короткого замыкания, произошедшего в Яйве 22 января, без воды остались не только жилые дома, но и соцучреждения. Ситуация по устранению аварии находилась на контроле министерства ЖКХ Пермского края.
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