22 января 2024

Причиной коммунальной аварии в пермском поселке стал кот

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, кот, животное, дворовый кот
Бродячий кот запрыгнул на провода трансформатора Фото:

Коммунальная авария, которая произошла в поселке Яйва Пермского края 22 января, произошла из-за бродячего кота. Животное забралось на провода трансформатора и произошло короткое замыкание.

«Бродячий кот случайно запрыгнул на провода трансформатора в зоне очистных сооружений. Из-за этого случилось короткое замыкание. Как итог — поселок остался без воды. К сожалению, животное погибло», — рассказала «Вести-Пермь» инженер-лаборант очистных сооружений Ольга Яшурина.

После короткого замыкания, произошедшего в Яйве 22 января, без воды остались не только жилые дома, но и соцучреждения. Ситуация по устранению аварии находилась на контроле министерства ЖКХ Пермского края.

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Коммунальная авария, которая произошла в поселке Яйва Пермского края 22 января, произошла из-за бродячего кота. Животное забралось на провода трансформатора и произошло короткое замыкание. «Бродячий кот случайно запрыгнул на провода трансформатора в зоне очистных сооружений. Из-за этого случилось короткое замыкание. Как итог — поселок остался без воды. К сожалению, животное погибло», — рассказала «Вести-Пермь» инженер-лаборант очистных сооружений Ольга Яшурина. После короткого замыкания, произошедшего в Яйве 22 января, без воды остались не только жилые дома, но и соцучреждения. Ситуация по устранению аварии находилась на контроле министерства ЖКХ Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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