В Пермском крае поселок остался без водоснабжения

В Пермском крае жители поселка Яйва Александровского округа остались без водоснабжения. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, причиной стало короткое замыкание.
«В Яйве Александровского округа из-за короткого замыкания электрического трансформатора произошло отключение очистных сооружений и холодного водоснабжения во всем поселке. В наличии новый трансформатор есть, работы по его замене уже начались», — рассказал Махонин в Telegram. Он поручил краевому минЖКХ взять ситуацию на контроль.
В ведомстве отметили, что приостановлена подача водоснабжения в дома поселка, больницу, детские сады и школы. О сроках замены трансформатора пока информации нет. Жителям обещают подвозить питьевую воду, но график подвоза пока не определен. По данным местных СМИ, ЧП произошло в ночь на 22 января.
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