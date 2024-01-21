В Пермском крае поселок остался без водоснабжения

В Пермском крае поселок Яйва остался без воды из-за аварии на трансформаторе

22 января 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Воды в кранах не обнаружили утром жители Яйвы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае жители поселка Яйва Александровского округа остались без водоснабжения. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, причиной стало короткое замыкание. «В Яйве Александровского округа из-за короткого замыкания электрического трансформатора произошло отключение очистных сооружений и холодного водоснабжения во всем поселке. В наличии новый трансформатор есть, работы по его замене уже начались», — рассказал Махонин в Telegram. Он поручил краевому минЖКХ взять ситуацию на контроль. В ведомстве отметили, что приостановлена подача водоснабжения в дома поселка, больницу, детские сады и школы. О сроках замены трансформатора пока информации нет. Жителям обещают подвозить питьевую воду, но график подвоза пока не определен. По данным местных СМИ, ЧП произошло в ночь на 22 января.

В Пермском крае жители поселка Яйва Александровского округа остались без водоснабжения. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, причиной стало короткое замыкание. «В Яйве Александровского округа из-за короткого замыкания электрического трансформатора произошло отключение очистных сооружений и холодного водоснабжения во всем поселке. В наличии новый трансформатор есть, работы по его замене уже начались», — рассказал Махонин в Telegram. Он поручил краевому минЖКХ взять ситуацию на контроль. В ведомстве отметили, что приостановлена подача водоснабжения в дома поселка, больницу, детские сады и школы. О сроках замены трансформатора пока информации нет. Жителям обещают подвозить питьевую воду, но график подвоза пока не определен. По данным местных СМИ, ЧП произошло в ночь на 22 января.