В обезвоженном пермском поселке устранили причину аварии

В пермском поселке Яйва жители начали получать воду после устранения аварии

Перегоревший трансформатор заменили (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В поселке Яйва Пермского края заменили трансформатор, из-за аварии на котором, жители остались без водоснабжения. Как сообщили в региональном минЖКХ, сейчас идет запуск системы водой.

«В п. Яйва Александровского округа завершены работы по установке нового трансформатора. Идет запуск системы водоснабжения поселка», — сообщается в telegram-канале министерства.

Как рассказывало URA.RU, весь поселок Яйва остался без воды в ночь на 22 января. Из-за короткого замыкания электрического трансформатора отключились очистные сооружения и прекратилась подача воды.