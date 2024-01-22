В обезвоженном пермском поселке устранили причину аварии

В пермском поселке Яйва жители начали получать воду после устранения аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, провода, столб, поселок, село, электричество, трансформатор
Перегоревший трансформатор заменили (архивное фото) Фото:

В поселке Яйва Пермского края заменили трансформатор, из-за аварии на котором, жители остались без водоснабжения. Как сообщили в региональном минЖКХ, сейчас идет запуск системы водой.

«В п. Яйва Александровского округа завершены работы по установке нового трансформатора. Идет запуск системы водоснабжения поселка», — сообщается в telegram-канале министерства.

Как рассказывало URA.RU, весь поселок Яйва остался без воды в ночь на 22 января. Из-за короткого замыкания электрического трансформатора отключились очистные сооружения и прекратилась подача воды.

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В поселке Яйва Пермского края заменили трансформатор, из-за аварии на котором, жители остались без водоснабжения. Как сообщили в региональном минЖКХ, сейчас идет запуск системы водой. «В п. Яйва Александровского округа завершены работы по установке нового трансформатора. Идет запуск системы водоснабжения поселка», — сообщается в telegram-канале министерства. Как рассказывало URA.RU, весь поселок Яйва остался без воды в ночь на 22 января. Из-за короткого замыкания электрического трансформатора отключились очистные сооружения и прекратилась подача воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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