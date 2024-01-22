В обезвоженном пермском поселке устранили причину аварии

Перегоревший трансформатор заменили (архивное фото)
В поселке Яйва Пермского края заменили трансформатор, из-за аварии на котором, жители остались без водоснабжения. Как сообщили в региональном минЖКХ, сейчас идет запуск системы водой.
«В п. Яйва Александровского округа завершены работы по установке нового трансформатора. Идет запуск системы водоснабжения поселка», — сообщается в telegram-канале министерства.
Как рассказывало URA.RU, весь поселок Яйва остался без воды в ночь на 22 января. Из-за короткого замыкания электрического трансформатора отключились очистные сооружения и прекратилась подача воды.
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