22 января 2024

Пермячка до смерти забила кота на глазах у своих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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События на улице Карбышева, 2. Свердловская область, Первоуральск, старый дом, деревянный дом, кот, подъезд
За убийство кота на женщину завели уголовное дело Фото:

Жительница Кунгура (Пермский край) забила насмерть кота в подъезде дома. Свидетелями преступления стали собственные дети женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Будучи пьяной, 25-летняя жительница Кунгура забила до смерти домашнего кота в подъезде многоквартирного дома. Все это она сделала на глазах у своих маленьких детей», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она признана виновной в жестоком обращении с животными. Суд приговорил ее к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

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Жительница Кунгура (Пермский край) забила насмерть кота в подъезде дома. Свидетелями преступления стали собственные дети женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Будучи пьяной, 25-летняя жительница Кунгура забила до смерти домашнего кота в подъезде многоквартирного дома. Все это она сделала на глазах у своих маленьких детей», — рассказали в ведомстве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она признана виновной в жестоком обращении с животными. Суд приговорил ее к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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