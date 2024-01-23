В центре Челябинска эвакуировали редакцию СМИ

В здании сработала пожарная сигнализация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска 23 января эвакуировали здание, где располагается редакция «Губернии». По данным журналистов издания, в помещении, где рабочие производят ремонт, сработала пожарная сигнализация.

«В здании, где располагается редакция „Губернии“, сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников попросили немедленно покинуть здание. О планируемых учениях сотрудников не предупреждали, но позже выяснилось, что пожарная сигнализация внезапно сработала из-за рабочих, которые ремонтируют один из кабинетов в здании», — сообщили журналисты «Губернии».

По данным сотрудников СМИ, никакой угрозы нет. Всем разрешили вернуться на свои рабочие места.

Ранее URA.RU сообщало, что на минувшей неделе, 15 декабря, было эвакуировано здание правительства Челябинской области, находящееся по адресу проспект Ленина, 59. Причиной также стало срабатывание пожарной сигнализации.