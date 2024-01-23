Родственники ищут в Ростове раненого бойца СВО из Перми

23 января 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Есть предположение, что боец СВО из Перми может находиться в госпитале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ростове-на-Дону разыскивают бойца СВО Вячеслава Зотева из Перми. Его сестра предполагает, что он был ранен и может находиться в местном госпитале. Последний раз он выходил на связь в октябре 2023 года. «Мы периодически с ним созванивались, последний раз говорили в октябре 2023 года. Тогда он сказал, что у него все хорошо. Позже мне сообщили, что брат был ранен и находится в госпитале 1602 в Ростове. Я пыталась дозвониться туда неделю, но ничего не вышло. Мне бы просто узнать, какое у него ранение и как он себя сейчас чувствует», — сообщает DONDAY со ссылкой на сестру Зотева. По словам пермячки, ее брат отправился на СВО, когда отбывал срок за избиение человека. До освобождения из колонии ему оставалась пара месяцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу минобороны РФ, чтобы уточнить местонахождение бойца. Приметы Вячеслава Зотева: рост около 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, короткая стрижка, на левой руке и ноге татуировки в виде черепа.

В Ростове-на-Дону разыскивают бойца СВО Вячеслава Зотева из Перми. Его сестра предполагает, что он был ранен и может находиться в местном госпитале. Последний раз он выходил на связь в октябре 2023 года. «Мы периодически с ним созванивались, последний раз говорили в октябре 2023 года. Тогда он сказал, что у него все хорошо. Позже мне сообщили, что брат был ранен и находится в госпитале 1602 в Ростове. Я пыталась дозвониться туда неделю, но ничего не вышло. Мне бы просто узнать, какое у него ранение и как он себя сейчас чувствует», — сообщает DONDAY со ссылкой на сестру Зотева. По словам пермячки, ее брат отправился на СВО, когда отбывал срок за избиение человека. До освобождения из колонии ему оставалась пара месяцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу минобороны РФ, чтобы уточнить местонахождение бойца. Приметы Вячеслава Зотева: рост около 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, короткая стрижка, на левой руке и ноге татуировки в виде черепа.