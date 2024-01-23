В Свердловской области на треть выросла стоимость подержанных автомобилей. Инфографика

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Наиболее продаваемыми моделями стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo (архивное фото) Фото:

В Свердловской области за 2023 год на треть увеличилась средняя цена подержанных автомобилей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру Бизнес».

«В начале 2023 года стоимость была 1 068 000 рублей, а в декабре она увеличилась до 1 379 000 рублей. Рост средней стоимости подержанных авто составил 29%», — объяснили представители сервиса.

Цена от частных продавцов выросла на 27% (с 981 000 рублей до 1 245 000 рублей). Стоимость подержанных машин от автодилеров увеличилась на 31% — с 1 404 000 рублей в январе до 1 843 000 рублей в декабре.

В целом по Свердловской области в декабре 2023 года количество подержанных автомобилей, выставленных на продажу, выросло на 7% относительно августа и составило 30 000 машин. Тем не менее этот показатель на 23% ниже аналогичного показателя за декабрь 2022 года, когда было доступно 37 000 машин с пробегом.

Изменение средней стоимости всех автомобилей с пробегом, представленных за 12 месяцев 2023 года
Изменение средней стоимости всех автомобилей с пробегом, представленных за 12 месяцев 2023 года
Динамика предложений авто с пробегом за 12 месяцев 2023 года
Динамика предложений авто с пробегом за 12 месяцев 2023 года

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В Свердловской области за 2023 год на треть увеличилась средняя цена подержанных автомобилей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру Бизнес». «В начале 2023 года стоимость была 1 068 000 рублей, а в декабре она увеличилась до 1 379 000 рублей. Рост средней стоимости подержанных авто составил 29%», — объяснили представители сервиса. Цена от частных продавцов выросла на 27% (с 981 000 рублей до 1 245 000 рублей). Стоимость подержанных машин от автодилеров увеличилась на 31% — с 1 404 000 рублей в январе до 1 843 000 рублей в декабре. В целом по Свердловской области в декабре 2023 года количество подержанных автомобилей, выставленных на продажу, выросло на 7% относительно августа и составило 30 000 машин. Тем не менее этот показатель на 23% ниже аналогичного показателя за декабрь 2022 года, когда было доступно 37 000 машин с пробегом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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