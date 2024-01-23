В Снежинске на балконе нашли труп пенсионерки

24 января 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

По подозрению в убийстве женщины задержан ее сын Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) на балконе одной из квартир обнаружили труп пенсионерки. Характер травм говорил о криминальном характере смерти. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в убийстве женщины был задержан ее сын. «На теле погибшей имелись ушибы ног. К моменту обнаружения тело уже успело замерзнуть. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины», — рассказал источник. По его словам, после задержания мужчины у силовиков возникли сомнения в его психическом здоровье. В настоящий момент он находится в психоневрологическом диспансере. Погибшей было 84 года. Ее сыну — 48 лет. Ранее он не имел проблем с законом. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Снежинске (Челябинская область) на балконе одной из квартир обнаружили труп пенсионерки. Характер травм говорил о криминальном характере смерти. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в убийстве женщины был задержан ее сын. «На теле погибшей имелись ушибы ног. К моменту обнаружения тело уже успело замерзнуть. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины», — рассказал источник. По его словам, после задержания мужчины у силовиков возникли сомнения в его психическом здоровье. В настоящий момент он находится в психоневрологическом диспансере. Погибшей было 84 года. Ее сыну — 48 лет. Ранее он не имел проблем с законом. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.