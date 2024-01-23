23 января 2024

В Снежинске на балконе нашли труп пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, арест, уголовный кодекс, суд, мера пресечения, наручники
По подозрению в убийстве женщины задержан ее сын Фото:

В Снежинске (Челябинская область) на балконе одной из квартир обнаружили труп пенсионерки. Характер травм говорил о криминальном характере смерти. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в убийстве женщины был задержан ее сын.

«На теле погибшей имелись ушибы ног. К моменту обнаружения тело уже успело замерзнуть. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины», — рассказал источник.

По его словам, после задержания мужчины у силовиков возникли сомнения в его психическом здоровье. В настоящий момент он находится в психоневрологическом диспансере. Погибшей было 84 года. Ее сыну — 48 лет. Ранее он не имел проблем с законом.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Снежинске (Челябинская область) на балконе одной из квартир обнаружили труп пенсионерки. Характер травм говорил о криминальном характере смерти. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в убийстве женщины был задержан ее сын. «На теле погибшей имелись ушибы ног. К моменту обнаружения тело уже успело замерзнуть. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины», — рассказал источник. По его словам, после задержания мужчины у силовиков возникли сомнения в его психическом здоровье. В настоящий момент он находится в психоневрологическом диспансере. Погибшей было 84 года. Ее сыну — 48 лет. Ранее он не имел проблем с законом. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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