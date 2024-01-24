В Челябинске открылся политический клуб для молодежи

Сергей Буяков принял участие в открытии молодежного клуба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске открылся клуб для молодежи «Политика в деталях». Об этом 24 января сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«В открытии клуба „Политика в деталях“ приняли участие депутаты Законодательного собрания Анатолий Еремин, Сергей Буяков, Дмитрий Клеутин, Елена Тарасова. Главной темой обсуждения стали молодежные инициативы, направленные на развитие региона», — уточнили в пресс-службе ЗСО.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Буяков ответил на вопросы студентов, в том числе он рассказал, какие законы в сфере молодежной политики начали действовать в прошлом году, что запланировано на 2024 год. Кроме того, Сергей Буяков отметил, что в прошлом году депутаты провели несколько внеочередных заседаний, на которых оперативно были приняты социально-значимые законопроекты, внесенные губернатором региона. Среди них — законы, связанные с дополнительными мерами помощи для многодетных семей, участников СВО, студентов и школьников.

В обсуждении также приняли участие руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Максим Голощапов и региональный представитель политического клуба «Политика в деталях» в Златоусте Владимир Горский. Он рассказал о реализации молодежных инициатив в своем городе на примере скейт-площадки, организованной в парке «Дворцовый».

Депутат Елена Тарасова рассказала ребятам, как обезопасить себя в социальных сетях. Дмитрий Клеутин поблагодарил участников клуба за организацию встречи, подчеркнул важность живого общения с молодежью. По его словам, идеи и новое видение старых вопросов позволят взглянуть на многое глазами молодого поколения.