Стоматклинику скандального пермского экс-депутата уличили в нарушении авторских прав

Стоматклиника пермского экс-депутата оштрафована за нарушение авторских прав

Стоматклиника заплатит штраф за изображение зубов человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд обязал стоматологическую поликлинику экс-депутата заксобрания Пермского края Ильи Кузьмина (ООО «Новостом») выплатить штраф за нарушение авторских прав на изображение. Подробности дела приводятся в решении арбитражного суда Прикамья. В нем сказано, что клиника разместила на своем сайте «изображение зубов человека и имплантата», права на которое принадлежат предпринимательнице Ирине Котелевец. Именно она обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Новостом» 154,5 тысячи рублей.

«ИП Котелевец И.С. обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым иском о взыскании 154 428,57 руб.компенсации с ООО „Новостом“», — говорится в решении суда. Рассмотрев дело, суд постановил удовлетворить иск лишь частично. Со стоматологической клиники в пользу предпринимательницы взыскано 77 214 рублей 29 копеек, а также судебные расходы и расходы на услуги юриста.

Определяя размер компенсации суд, в том числе, учитывал характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, и степень вины нарушителя». В феврале 2020 года Кузьмин был приговорен к колонии за покушение на самого себя. После досрочного освобождения он стал героем ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», где рассказал о случившемся.