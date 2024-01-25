25 января 2024

В Перми отремонтируют крышу «Башни Смерти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, зима 2020 г. Пермь., зима, гу мвд по пермскому краю, полиция, пермь, гу мвд, башня смерти
Проект получил положительное заключение экспертизы Фото:

В Перми одобрили проект ремонта крыши здания краевого ГУ МВД на Комсомольском проспекте, 74, известного как «Башня Смерти». В нем планируют отреставрировать кровлю пятиэтажной части объекта, а также слуховые окна.

«Проект, предусматривающий работы по сохранению исторического здания краевого ГУ МВД на Комсомольском проспекте, 74, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Изменение функционального назначения здания, мощности объекта капитального строительства, его значимости, численности работников не предусмотрено», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на акт экспертизы.

Уточняется, что подрядчик обязан воссоздать утраченные элементы памятника архитектуры. Отремонтированные элементы должны сохраниться надолго.

Здание краевого ГУ МВД было построено в 1952 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Среди горожан здание известно как «Башня Смерти». О нем ходят легенды, что в стенах замурованы тела его строителей, а в подземных камерах сотрудники НКВД пытали и казнили невинных людей. Но эти слухи не подтверждены.

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В Перми одобрили проект ремонта крыши здания краевого ГУ МВД на Комсомольском проспекте, 74, известного как «Башня Смерти». В нем планируют отреставрировать кровлю пятиэтажной части объекта, а также слуховые окна. «Проект, предусматривающий работы по сохранению исторического здания краевого ГУ МВД на Комсомольском проспекте, 74, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Изменение функционального назначения здания, мощности объекта капитального строительства, его значимости, численности работников не предусмотрено», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на акт экспертизы. Уточняется, что подрядчик обязан воссоздать утраченные элементы памятника архитектуры. Отремонтированные элементы должны сохраниться надолго. Здание краевого ГУ МВД было построено в 1952 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Среди горожан здание известно как «Башня Смерти». О нем ходят легенды, что в стенах замурованы тела его строителей, а в подземных камерах сотрудники НКВД пытали и казнили невинных людей. Но эти слухи не подтверждены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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