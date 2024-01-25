В Перми отремонтируют крышу «Башни Смерти»

В Перми одобрили проект ремонта крыши здания краевого ГУ МВД на Комсомольском проспекте, 74, известного как «Башня Смерти». В нем планируют отреставрировать кровлю пятиэтажной части объекта, а также слуховые окна.
«Проект, предусматривающий работы по сохранению исторического здания краевого ГУ МВД на Комсомольском проспекте, 74, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Изменение функционального назначения здания, мощности объекта капитального строительства, его значимости, численности работников не предусмотрено», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на акт экспертизы.
Уточняется, что подрядчик обязан воссоздать утраченные элементы памятника архитектуры. Отремонтированные элементы должны сохраниться надолго.
Здание краевого ГУ МВД было построено в 1952 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Среди горожан здание известно как «Башня Смерти». О нем ходят легенды, что в стенах замурованы тела его строителей, а в подземных камерах сотрудники НКВД пытали и казнили невинных людей. Но эти слухи не подтверждены.
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