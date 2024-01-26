В главной синагоге Екатеринбурга прошел День памяти жертв Холокоста, куда, помимо рядовых прихожан, пришли мэр Алексей Орлов, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, бизнесмен Михаил Ходоровский («Синара») и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Последний задержался на 40 минут (видимо, из-за коллегии ГУ МВД, где был глава ГИБДД РФ Михаил Черников). В речах все были солидарны, передает корреспондент агентства.
«В этот день мы еще раз говорим о недопустимости дискриминации по расовому или национальному признаку, религиозной принадлежности или политических убеждений. События, подобные Холокосту, никогда и нигде не должны повториться. Поэтому в нашей области будут всегда бережно хранить историческую память о Холокосте и обо всех событиях Второй мировой войны», — заявил Куйвашев и зажег свечи в память о погибших.
В ожидании губернатора сотрудники синагоги обсуждали, что глава региона стабильно приезжает в еврейский общинный центр последние несколько лет, лишь в прошлом году его замещал вице-губернатор Олег Чемезов. Орлов в это время успел подробно пообщаться с Ходоровским, главный раввин области Зелиг Ашкенази — с вице-мэром Сергеем Плахотиным, спикер гордумы Анна Гурарий — с супругой раввина Ханной, директором местной гимназии.
Орлов в своем выступлении напомнил об ужасах концлагерей, в частности, «Освенцима». «Они стали символом безнаказанности и жестокости. Их нельзя забыть и просто оставить в прошлом. Чтобы избежать подобных событий, мы всегда должны помнить о жертвах Холокоста», — заявил он.
Мерзлякова, Гурарий и заслуженный врач, почетный гражданин города Семен Спектор, выступали следом. Спектор вспомнил, как в семь лет попал в концлагерь и пробыл там три года. «Я тогда не знал, кто такой „жид“, но мне все разъяснили. Судьба распорядилась таким образом, что и мои родители, и брат, и я остались живы. И счастье продолжилось, когда я попал на Урал», — вспомнил ветеран и пожелал присутствующим мирного неба над головой.
Международным днем памяти жертв Холокоста является 27 января. В этот день в 1945 году советские солдаты освободили узников «Освенцима», а годом ранее сняли блокаду Ленинграда. По всей стране проходят памятные мероприятия.
Евгений Куйвашев задержался, вероятнее всего, в полицейском главке, куда приехал главный гаишник РФ
В главной синагоге Екатеринбурга прошел День памяти жертв Холокоста, куда, помимо рядовых прихожан, пришли мэр Алексей Орлов, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, бизнесмен Михаил Ходоровский («Синара») и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Последний задержался на 40 минут (видимо, из-за коллегии ГУ МВД, где был глава ГИБДД РФ Михаил Черников). В речах все были солидарны, передает корреспондент агентства. «В этот день мы еще раз говорим о недопустимости дискриминации по расовому или национальному признаку, религиозной принадлежности или политических убеждений. События, подобные Холокосту, никогда и нигде не должны повториться. Поэтому в нашей области будут всегда бережно хранить историческую память о Холокосте и обо всех событиях Второй мировой войны», — заявил Куйвашев и зажег свечи в память о погибших. В ожидании губернатора сотрудники синагоги обсуждали, что глава региона стабильно приезжает в еврейский общинный центр последние несколько лет, лишь в прошлом году его замещал вице-губернатор Олег Чемезов. Орлов в это время успел подробно пообщаться с Ходоровским, главный раввин области Зелиг Ашкенази — с вице-мэром Сергеем Плахотиным, спикер гордумы Анна Гурарий — с супругой раввина Ханной, директором местной гимназии. Орлов в своем выступлении напомнил об ужасах концлагерей, в частности, «Освенцима». «Они стали символом безнаказанности и жестокости. Их нельзя забыть и просто оставить в прошлом. Чтобы избежать подобных событий, мы всегда должны помнить о жертвах Холокоста», — заявил он. Мерзлякова, Гурарий и заслуженный врач, почетный гражданин города Семен Спектор, выступали следом. Спектор вспомнил, как в семь лет попал в концлагерь и пробыл там три года. «Я тогда не знал, кто такой „жид“, но мне все разъяснили. Судьба распорядилась таким образом, что и мои родители, и брат, и я остались живы. И счастье продолжилось, когда я попал на Урал», — вспомнил ветеран и пожелал присутствующим мирного неба над головой. Международным днем памяти жертв Холокоста является 27 января. В этот день в 1945 году советские солдаты освободили узников «Освенцима», а годом ранее сняли блокаду Ленинграда. По всей стране проходят памятные мероприятия.