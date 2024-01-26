Евгений Куйвашев вместе с главным раввином региона Зелигом Ашкенази зажигает свечи в память о погибших Фото: Илья Московец © URA.RU

В главной синагоге Екатеринбурга прошел День памяти жертв Холокоста, куда, помимо рядовых прихожан, пришли мэр Алексей Орлов, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, бизнесмен Михаил Ходоровский («Синара») и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Последний задержался на 40 минут (видимо, из-за коллегии ГУ МВД, где был глава ГИБДД РФ Михаил Черников). В речах все были солидарны, передает корреспондент агентства.

«В этот день мы еще раз говорим о недопустимости дискриминации по расовому или национальному признаку, религиозной принадлежности или политических убеждений. События, подобные Холокосту, никогда и нигде не должны повториться. Поэтому в нашей области будут всегда бережно хранить историческую память о Холокосте и обо всех событиях Второй мировой войны», — заявил Куйвашев и зажег свечи в память о погибших.

В ожидании губернатора сотрудники синагоги обсуждали, что глава региона стабильно приезжает в еврейский общинный центр последние несколько лет, лишь в прошлом году его замещал вице-губернатор Олег Чемезов. Орлов в это время успел подробно пообщаться с Ходоровским, главный раввин области Зелиг Ашкенази — с вице-мэром Сергеем Плахотиным, спикер гордумы Анна Гурарий — с супругой раввина Ханной, директором местной гимназии.

Орлов в своем выступлении напомнил об ужасах концлагерей, в частности, «Освенцима». «Они стали символом безнаказанности и жестокости. Их нельзя забыть и просто оставить в прошлом. Чтобы избежать подобных событий, мы всегда должны помнить о жертвах Холокоста», — заявил он.

Мерзлякова, Гурарий и заслуженный врач, почетный гражданин города Семен Спектор, выступали следом. Спектор вспомнил, как в семь лет попал в концлагерь и пробыл там три года. «Я тогда не знал, кто такой „жид“, но мне все разъяснили. Судьба распорядилась таким образом, что и мои родители, и брат, и я остались живы. И счастье продолжилось, когда я попал на Урал», — вспомнил ветеран и пожелал присутствующим мирного неба над головой.

Международным днем памяти жертв Холокоста является 27 января. В этот день в 1945 году советские солдаты освободили узников «Освенцима», а годом ранее сняли блокаду Ленинграда. По всей стране проходят памятные мероприятия.

Евгений Куйвашев задержался, вероятнее всего, в полицейском главке, куда приехал главный гаишник РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

Спустя 41 минуту после официального начала все расселись по местам, Зелиг Ашкенази отключает звук на телефоне Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор жмет руку Семену Спектору — председателю областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Фото: Илья Московец © URA.RU

Алексей Орлов и Михаил Ходоровский время в отсутствии губернатора зря не теряли… Фото: Илья Московец © URA.RU

… также как и Анна Гурарий и Сергей Плахотин Фото: Илья Московец © URA.RU

Ханна Ашкенази руководит гимназией при еврейском центре Фото: Илья Московец © URA.RU

Татьяна Мерзлякова (слева), Михаил Ходоровский и супруга Семена Спектора — Ася Давыдовна Фото: Илья Московец © URA.RU