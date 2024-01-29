Писатель Алексей Сальников выпустит книжный сериал о людях и драконах

В «Букмейте» выйдет книжный сериал Алексея Сальникова «Когната»

29 января 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Новая книга Сальникова выйдет в печатном формате осенью этого года Фото: Илья Московец © URA.RU Писатель из Екатеринбурга Алексей Сальников, который прославился благодаря произведению «Петровы в гриппе и вокруг него», запустить книжный сериал «Когната» на сервисе «Букмейт». Печатная версия от «Редакция Елены Шубиной» выйдет осенью 2024 года, рассказали URA.RU представители «Яндекс Плюса». «В сериале речь пойдет о мире, который очень похож на реальный, только в нем, помимо людей, живут еще и драконы. Когда-то давно люди и драконы враждовали, но потом между ними установился хрупкий мир. Их разделяет пограничная зона — Зеркало. Сотрудник охранительных органов Константин Константинович Константинов получает задание: доставить юную дракониху Когнату домой, на другую сторону», — описали кратко сюжет в пресс-службе «Яндекса». В характерной для Сальникова манере в сериале сплетутся фантастическое и бытовое. Кроме этого, поклонники писателя смогут найти в произведении мягкое чувство юмора, динамичные диалоги и объемные многогранные характеры. Алексей Сальников — лауреат премий «Новые горизонты», «Большая книга» и «Национальный бестселлер», автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно», «Оккульттрегер» и «Отдел». В прошлом году он рассказывал, что планирует включить в новую книгу события, которые произошли во время спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Писатель из Екатеринбурга Алексей Сальников, который прославился благодаря произведению «Петровы в гриппе и вокруг него», запустить книжный сериал «Когната» на сервисе «Букмейт». Печатная версия от «Редакция Елены Шубиной» выйдет осенью 2024 года, рассказали URA.RU представители «Яндекс Плюса». «В сериале речь пойдет о мире, который очень похож на реальный, только в нем, помимо людей, живут еще и драконы. Когда-то давно люди и драконы враждовали, но потом между ними установился хрупкий мир. Их разделяет пограничная зона — Зеркало. Сотрудник охранительных органов Константин Константинович Константинов получает задание: доставить юную дракониху Когнату домой, на другую сторону», — описали кратко сюжет в пресс-службе «Яндекса». В характерной для Сальникова манере в сериале сплетутся фантастическое и бытовое. Кроме этого, поклонники писателя смогут найти в произведении мягкое чувство юмора, динамичные диалоги и объемные многогранные характеры. Алексей Сальников — лауреат премий «Новые горизонты», «Большая книга» и «Национальный бестселлер», автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно», «Оккульттрегер» и «Отдел». В прошлом году он рассказывал, что планирует включить в новую книгу события, которые произошли во время спецоперации на Украине.