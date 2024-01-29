Режим НМУ в Челябинской области продлили на сутки

29 января 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Челябинцы продолжат наблюдать смог до 30 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В семи городах Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) будет действовать до 30 января. Как URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона, смог будет наблюдаться в областном центре, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше, Коркино и Карабаше. «По информации челябинского ЦГМС, до 20:00 30 января сохраняются НМУ, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Это касается Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Аши, Коркино и Карабаша», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщило, что НМУ продлили до 20:00 29 января. Режим в Челябинске, Златоусте, Сатке, Аше, Карабаше и Коркино и для ряда предприятий ввели 22 января с 20:00. С 26 января, по данным синоптиков, НМУ распространилось и на территории Магнитогорска.

В семи городах Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) будет действовать до 30 января. Как URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона, смог будет наблюдаться в областном центре, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше, Коркино и Карабаше. «По информации челябинского ЦГМС, до 20:00 30 января сохраняются НМУ, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Это касается Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Аши, Коркино и Карабаша», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщило, что НМУ продлили до 20:00 29 января. Режим в Челябинске, Златоусте, Сатке, Аше, Карабаше и Коркино и для ряда предприятий ввели 22 января с 20:00. С 26 января, по данным синоптиков, НМУ распространилось и на территории Магнитогорска.