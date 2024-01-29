Режим НМУ в Челябинской области продлили на сутки

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Челябинцы продолжат наблюдать смог до 30 января Фото:

В семи городах Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) будет действовать до 30 января. Как URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона, смог будет наблюдаться в областном центре, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше, Коркино и Карабаше.

«По информации челябинского ЦГМС, до 20:00 30 января сохраняются НМУ, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Это касается Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Аши, Коркино и Карабаша», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщило, что НМУ продлили до 20:00 29 января. Режим в Челябинске, Златоусте, Сатке, Аше, Карабаше и Коркино и для ряда предприятий ввели 22 января с 20:00. С 26 января, по данным синоптиков, НМУ распространилось и на территории Магнитогорска.

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В семи городах Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) будет действовать до 30 января. Как URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона, смог будет наблюдаться в областном центре, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше, Коркино и Карабаше. «По информации челябинского ЦГМС, до 20:00 30 января сохраняются НМУ, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Это касается Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Аши, Коркино и Карабаша», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщило, что НМУ продлили до 20:00 29 января. Режим в Челябинске, Златоусте, Сатке, Аше, Карабаше и Коркино и для ряда предприятий ввели 22 января с 20:00. С 26 января, по данным синоптиков, НМУ распространилось и на территории Магнитогорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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