Агрохолдинг пермского миллиардера уличили в продаже просроченного молока

Пермский агрохолдинг «Русь» продал просроченное молоко ресторану La Bottega
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Молоко продали пермскому ресторану Фото:

Агрохолдинг «Русь», совладельцем которого является пермский миллиардер Александр Репин, продал 840 кг молока с истекшим сроком годности. Как выяснило региональное управление Россельхознадзора, сопроводительные документы подписал государственный ветеринарный врач, а молоко отправили в ресторан La Bottega vini e sapori.

«9 января государственным ветеринарным врачом был оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ на 140 кг сырого коровьего молока для переработки со сроком годности до 5 января. Аналогично с истекшим сроком годности, с 27 ноября по 21 декабря 2023 года было оформлено пять ветеринарных сопроводительных документов на 700 кг сырого коровьего молока», — говорится на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю.

Молоко было отправлено на предприятие общественного питания ООО «С-Трейд», уточнили в ведомстве. Согласно сервису СБИС, это пермский ресторан La Bottega vini e sapori. Россельхознадзор вынес агрохолдингу предостережение, а также направил информацию о нарушении в Госветинспекцию Пермского края для принятия мер в отношении ветеринарного врача.

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Агрохолдинг «Русь», совладельцем которого является пермский миллиардер Александр Репин, продал 840 кг молока с истекшим сроком годности. Как выяснило региональное управление Россельхознадзора, сопроводительные документы подписал государственный ветеринарный врач, а молоко отправили в ресторан La Bottega vini e sapori. «9 января государственным ветеринарным врачом был оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ на 140 кг сырого коровьего молока для переработки со сроком годности до 5 января. Аналогично с истекшим сроком годности, с 27 ноября по 21 декабря 2023 года было оформлено пять ветеринарных сопроводительных документов на 700 кг сырого коровьего молока», — говорится на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю. Молоко было отправлено на предприятие общественного питания ООО «С-Трейд», уточнили в ведомстве. Согласно сервису СБИС, это пермский ресторан La Bottega vini e sapori. Россельхознадзор вынес агрохолдингу предостережение, а также направил информацию о нарушении в Госветинспекцию Пермского края для принятия мер в отношении ветеринарного врача.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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