Для свердловских городов закупили новые автобусы. Видео

31 января 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Ключи от транспорта представителям муниципалитетов передал Евгений Куйвашев (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал 17 новых автобусов трем муниципалитетам. Всего в планах у властей — закупить 299 автобусов для городских и межмуниципальных маршрутов в городах региона, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Сегодня в три муниципалитета уйдут новые автобусы и большой, и малой вместимости. Это очень хорошо. Нацпроект „Безопасные качественные дороги“, который реализуется у нас в области, подразумевает приобретение автомобильного транспорта на 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, развитие сети пассажирского транспорта, автомобилестроения — это серьезный шаг к улучшению качества жизни наших земляков», — отметил Куйвашев. 112 из 299 автобусов, которые планируется закупить, уже вышли на маршруты. В частности, новый транспорт возит пассажиров в Талицком и Артинском округах и Красноуральске.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал 17 новых автобусов трем муниципалитетам. Всего в планах у властей — закупить 299 автобусов для городских и межмуниципальных маршрутов в городах региона, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Сегодня в три муниципалитета уйдут новые автобусы и большой, и малой вместимости. Это очень хорошо. Нацпроект „Безопасные качественные дороги“, который реализуется у нас в области, подразумевает приобретение автомобильного транспорта на 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, развитие сети пассажирского транспорта, автомобилестроения — это серьезный шаг к улучшению качества жизни наших земляков», — отметил Куйвашев. 112 из 299 автобусов, которые планируется закупить, уже вышли на маршруты. В частности, новый транспорт возит пассажиров в Талицком и Артинском округах и Красноуральске.