Для свердловских городов закупили новые автобусы. Видео

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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, куйвашев евгений, общественный транспорт
Ключи от транспорта представителям муниципалитетов передал Евгений Куйвашев (архивное фото) Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал 17 новых автобусов трем муниципалитетам. Всего в планах у властей — закупить 299 автобусов для городских и межмуниципальных маршрутов в городах региона, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«Сегодня в три муниципалитета уйдут новые автобусы и большой, и малой вместимости. Это очень хорошо. Нацпроект „Безопасные качественные дороги“, который реализуется у нас в области, подразумевает приобретение автомобильного транспорта на 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, развитие сети пассажирского транспорта, автомобилестроения — это серьезный шаг к улучшению качества жизни наших земляков», — отметил Куйвашев.

112 из 299 автобусов, которые планируется закупить, уже вышли на маршруты. В частности, новый транспорт возит пассажиров в Талицком и Артинском округах и Красноуральске.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал 17 новых автобусов трем муниципалитетам. Всего в планах у властей — закупить 299 автобусов для городских и межмуниципальных маршрутов в городах региона, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Сегодня в три муниципалитета уйдут новые автобусы и большой, и малой вместимости. Это очень хорошо. Нацпроект „Безопасные качественные дороги“, который реализуется у нас в области, подразумевает приобретение автомобильного транспорта на 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, развитие сети пассажирского транспорта, автомобилестроения — это серьезный шаг к улучшению качества жизни наших земляков», — отметил Куйвашев. 112 из 299 автобусов, которые планируется закупить, уже вышли на маршруты. В частности, новый транспорт возит пассажиров в Талицком и Артинском округах и Красноуральске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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