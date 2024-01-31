Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал 17 новых автобусов трем муниципалитетам. Всего в планах у властей — закупить 299 автобусов для городских и межмуниципальных маршрутов в городах региона, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.
«Сегодня в три муниципалитета уйдут новые автобусы и большой, и малой вместимости. Это очень хорошо. Нацпроект „Безопасные качественные дороги“, который реализуется у нас в области, подразумевает приобретение автомобильного транспорта на 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, развитие сети пассажирского транспорта, автомобилестроения — это серьезный шаг к улучшению качества жизни наших земляков», — отметил Куйвашев.
112 из 299 автобусов, которые планируется закупить, уже вышли на маршруты. В частности, новый транспорт возит пассажиров в Талицком и Артинском округах и Красноуральске.
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