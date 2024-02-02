С активов экс-главы завода-банкрота в Златоусте сняли арест на 1,1 млрд рублей

Суд снял арест с имущества Александра Кретова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С имущества бывшего директора обанкроченного Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) Александра Кретова сняли арест на имущество в сумме 1,139 млрд рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, решение принято после продажи долга компании «Техпром».

«Ходатайство Кретова Александра Сергеевича об отмене обеспечительных мер удовлетворить. Отменить обеспечительные меры, принятые определением от 27.02.2023 в части наложения ареста на имущество А. С. Кретова», — отмечено в определении суда.

Суд указал на то, что обеспечение иска отменяется, когда не стало оснований, являвшихся причиной их принятия. Суд учел обстоятельства дела. В заявлении Кретов сослался на прошедшие торги. Подписант сообщил, что теперь уже выкупивший задолженность победитель аукциона сможет сам обратиться с требованием о принудительном взыскании имущества и наложении ареста. Договор купли-продажи с «Техпромом» заключен 28 декабря. Кретов с просьбой о снятии ареста обратился в суд в тот же день.

Руководителя привлекли к ответственности за действия, нанесшие урон интересам возглавляемого им в прошлом завода. Кретову было предъявлено два требования. По второму экс-менеджер был должен 1,136 млрд рублей в рамках солидарной ответственности с бенефициаром банкрота Дмитрием Герасименко. Московская компания «Техпром» выкупила оба актива. За имущество фирма заплатила миллион рублей.

ЗЭМЗ объявлен банкротом в 2019 году. Конкурсное производство на предприятии продлится до 13 марта.