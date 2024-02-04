Полпред Якушев на собрании с прокурорами указал на три приоритетных направления

Полпред Якушев на юбилее прокуратуры напомнил о правах участников СВО

05 февраля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев выступил на юбилее прокуратуры Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил на 90-летии свердловской прокуратуры. Он напомнил о приоритетных направлениях работы надзорного ведомства — защита прав участников специальной военной операции и исполнение законодательства в сфере гособоронзаказа. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства «Особое внимание уделяется защите прав участников специальной военной операции и членам их семей. На федеральном и региональном уровне действует система мер поддержки и льгот. Важно, чтобы каждый военнослужащий на передовой чувствовал нашу поддержку и опору. Другая значимая тема — исполнение требований законодательства в сфере гособоронзаказа», — подчеркнул полпред. Также Владимир Якушев акцентировал внимание на предстоящих президентских выборах (15 — 17 марта) и соблюдении прав свердловчан в этот период. Кроме него участие в юбилее приняли заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, прокурор региона Борис Крылов и руководители силовых ведомств Среднего Урала. «Свердловская прокуратура — это слаженный коллектив профессионалов, порядочных и честных людей, верных долгу и принципам справедливости. Вместе нам удалось полностью восстановить права обманутых дольщиков, повысить оснащенность больниц медицинским оборудованием, улучшить условия работы врачей, активизировать процесс расселения аварийного жилья», — отметил в свою очередь Евгений Куйвашев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил на 90-летии свердловской прокуратуры. Он напомнил о приоритетных направлениях работы надзорного ведомства — защита прав участников специальной военной операции и исполнение законодательства в сфере гособоронзаказа. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства «Особое внимание уделяется защите прав участников специальной военной операции и членам их семей. На федеральном и региональном уровне действует система мер поддержки и льгот. Важно, чтобы каждый военнослужащий на передовой чувствовал нашу поддержку и опору. Другая значимая тема — исполнение требований законодательства в сфере гособоронзаказа», — подчеркнул полпред. Также Владимир Якушев акцентировал внимание на предстоящих президентских выборах (15 — 17 марта) и соблюдении прав свердловчан в этот период. Кроме него участие в юбилее приняли заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, прокурор региона Борис Крылов и руководители силовых ведомств Среднего Урала. «Свердловская прокуратура — это слаженный коллектив профессионалов, порядочных и честных людей, верных долгу и принципам справедливости. Вместе нам удалось полностью восстановить права обманутых дольщиков, повысить оснащенность больниц медицинским оборудованием, улучшить условия работы врачей, активизировать процесс расселения аварийного жилья», — отметил в свою очередь Евгений Куйвашев.