Бывший муж обвинил екатеринбурженку в оргиях с маленькими сыновьями

08 февраля 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

Андрей заявил, что хочет обезопасить детей и забрать их себе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Симферополя Андрей С. (имена родителей изменены — прим.ред.) обвиняет свою бывшую гражданскую жену из Екатеринбурга в избиениях и сексуальном развращении их общих сыновей восьми и шести лет. Мужчина подал заявления в полицию и следственный комитет, предоставив в качестве доказательства рассказ мальчиков, снятый на видео. Свою историю он рассказал и URA.RU. Его экс-сожительница Елена, в свою очередь, назвала все неправдой. «У меня есть видеозаписи с моими сыновьями, они заверены нотариусом. На них они рассказывают о своей жизни с мамой. Как она постоянно водит домой разных мужчин, занимается с ними сексом при детях. Более того: у них на глазах происходили случаи инцеста матери с ее отцом — то есть дедом, и сестрами — тетями. Но и это не самое страшное: бывшая жена принуждала моих детей к сексуальным действиям с нею», — рассказал Андрей. Отец уверяет, что жена сбежала без объяснений вместе с детьми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Он прожил с Еленой, матерью своих сыновей, вместе почти девять лет. Два года назад он увез семью в Симферополь, где устроил жену на работу, а детей — в школу и садик. Однажды, по словам мужчины, супруга с мальчиками сбежала. Позже она якобы объяснила, что никогда не любила мужа и нашла другого. «Я регулярно созванивался с детьми и замечал, что они подавленные, просились жить ко мне. В декабре 2022 года я приехал в Екатеринбург и забрал их. Тогда-то они и рассказали мне все эти ужасы», — продолжает Андрей. Видео с рассказами мальчиков есть в распоряжении URA.RU. Большинство из озвученной там информации невозможно процитировать по этическим соображениям. Кроме сексуальных моментов, дети жалуются на регулярные избиения и унижения. В частности, один из малышей говорит, что его окунали головой в унитаз. В нотариальной конторе Симферополя корреспонденту подтвердили, что заверяли эти видеозаписи. Они предоставлялись мужчиной в суд, где решался вопрос — с кем останутся дети. Дети пожаловались, что их били Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Симферопольский суд летом прошлого года решил, что дети будут жить с матерью. С тех пор Ольга от меня их скрывает, а я очень переживают за их здоровье, жизнь, за их психику. Я хочу их забрать, я могу их растить и воспитывать, я живу один и хорошо зарабатываю», — говорит Андрей.



Со своей стороны он подал встречный иск о лишении бывшей сожительницы родительских прав. Его заявления также лежат в отделе полиции № 2 и следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга свердловского управления СКР. Мужчина посетовал, что расследование тормозится. В пресс-службе свердловского СКР от комментария по теме воздержались. При этом источник, близкий к силовым структурам, отметил, что проверка сыщиками была проведена. «В возбуждении дела отказали, там объективно ничего не подтвердилось», — объяснил собеседник. Также за комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Елена, в свою очередь, назвала все слова бывшего сожителя неправдой. «Он ненормальный. Он всеми правдами и неправдами всякую чушь везде пишет, пытаясь меня опорочить», — сказала женщина и добавила, что пожаловалась на мужчину главе СКР Бастрыкину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Симферополя Андрей С. (имена родителей изменены — прим.ред.) обвиняет свою бывшую гражданскую жену из Екатеринбурга в избиениях и сексуальном развращении их общих сыновей восьми и шести лет. Мужчина подал заявления в полицию и следственный комитет, предоставив в качестве доказательства рассказ мальчиков, снятый на видео. Свою историю он рассказал и URA.RU. Его экс-сожительница Елена, в свою очередь, назвала все неправдой. «У меня есть видеозаписи с моими сыновьями, они заверены нотариусом. На них они рассказывают о своей жизни с мамой. Как она постоянно водит домой разных мужчин, занимается с ними сексом при детях. Более того: у них на глазах происходили случаи инцеста матери с ее отцом — то есть дедом, и сестрами — тетями. Но и это не самое страшное: бывшая жена принуждала моих детей к сексуальным действиям с нею», — рассказал Андрей. Он прожил с Еленой, матерью своих сыновей, вместе почти девять лет. Два года назад он увез семью в Симферополь, где устроил жену на работу, а детей — в школу и садик. Однажды, по словам мужчины, супруга с мальчиками сбежала. Позже она якобы объяснила, что никогда не любила мужа и нашла другого. «Я регулярно созванивался с детьми и замечал, что они подавленные, просились жить ко мне. В декабре 2022 года я приехал в Екатеринбург и забрал их. Тогда-то они и рассказали мне все эти ужасы», — продолжает Андрей. Видео с рассказами мальчиков есть в распоряжении URA.RU. Большинство из озвученной там информации невозможно процитировать по этическим соображениям. Кроме сексуальных моментов, дети жалуются на регулярные избиения и унижения. В частности, один из малышей говорит, что его окунали головой в унитаз. В нотариальной конторе Симферополя корреспонденту подтвердили, что заверяли эти видеозаписи. Они предоставлялись мужчиной в суд, где решался вопрос — с кем останутся дети. «Симферопольский суд летом прошлого года решил, что дети будут жить с матерью. С тех пор Ольга от меня их скрывает, а я очень переживают за их здоровье, жизнь, за их психику. Я хочу их забрать, я могу их растить и воспитывать, я живу один и хорошо зарабатываю», — говорит Андрей. Со своей стороны он подал встречный иск о лишении бывшей сожительницы родительских прав. Его заявления также лежат в отделе полиции № 2 и следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга свердловского управления СКР. Мужчина посетовал, что расследование тормозится. В пресс-службе свердловского СКР от комментария по теме воздержались. При этом источник, близкий к силовым структурам, отметил, что проверка сыщиками была проведена. «В возбуждении дела отказали, там объективно ничего не подтвердилось», — объяснил собеседник. Также за комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Елена, в свою очередь, назвала все слова бывшего сожителя неправдой. «Он ненормальный. Он всеми правдами и неправдами всякую чушь везде пишет, пытаясь меня опорочить», — сказала женщина и добавила, что пожаловалась на мужчину главе СКР Бастрыкину.