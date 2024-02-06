Пьяная пермячка зарезала собутыльника и сожгла его жену, заметая следы. Фото

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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, погорельцы, сгоревший дом
Пермячку нашли по горячим следам Фото:

Жительница Кунгурского округа ночью 4 февраля убила ножом приятеля, вместе с которым распивала спиртное. После этого, опасаясь, что жена мужчины, которая в это время была дома, сообщит в полицию, она подожгла дом. Женщина в итоге скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю

«В утреннее время 04 февраля 2024 года после тушения пожара в одном из домов Кунгурского района были обнаружены тела мужчины и женщины с термическими повреждениями. По данному факту следственными органами СУ СК РФ Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в сообщении пресс-службы краевого управления СК.

В ходе оперативных мероприятий следователи установили, что виновницей ЧП стала женщина 1985 года рождения. На месте преступления они изъяли предметы, которые доказывают ее причастность к преступлению. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на том, чтобы ее поместили под стражу.

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Жительница Кунгурского округа ночью 4 февраля убила ножом приятеля, вместе с которым распивала спиртное. После этого, опасаясь, что жена мужчины, которая в это время была дома, сообщит в полицию, она подожгла дом. Женщина в итоге скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю «В утреннее время 04 февраля 2024 года после тушения пожара в одном из домов Кунгурского района были обнаружены тела мужчины и женщины с термическими повреждениями. По данному факту следственными органами СУ СК РФ Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в сообщении пресс-службы краевого управления СК. В ходе оперативных мероприятий следователи установили, что виновницей ЧП стала женщина 1985 года рождения. На месте преступления они изъяли предметы, которые доказывают ее причастность к преступлению. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на том, чтобы ее поместили под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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