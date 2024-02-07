Экс-заместителю губернатора ЯНАО ищут работу в другом регионе

Татьяна Бучкова останется без должности после закрытия выставки-форума «Россия»

07 февраля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Татьяна Бучкова будет представлять интересы ЯНАО в Москве до июля 2024 года Фото: Иван Седов © URA.RU Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова может окончательно покинуть команду Дмитрия Артюхова уже этим летом. После завершения работы в качестве представителя главы региона на выставке-форуме «Россия» чиновнице придется заняться вопросами трудоустройства — на Ямале ей достойного варианта найти не смогут. «Выставка завершит работу в июле, Бучковой придется решать вопросы с дальнейшим трудоустройством. Скорее всего, в другом регионе: в ЯНАО некуда, а на пенсию ей пока рано», — сообщили инсайдеры. Собеседники уточнили: наиболее вероятно назначение в Челябинской области. Якобы там завис вопрос с назначением Виталия Литке на пост министра образования и науки. Бучкова же в правительстве ЯНАО в должности зама губернатора курировала весь соцблок, в числе и департамент образования. В правительстве ЯНАО на запрос агентства ответили, что на данный момент не обладают подобной информацией. Департамент образования Челябинской области сообщил, что вопросы такого характера не являются «их уровнем». Ранее URA.RU рассказывало, что Татьяна Бучкова получила пост представителя губернатора на московской выставке, приняв отставку из окружного правительства. После переизбрания губернатора Бучкова не вошла в новую команду Артюхова.

Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова может окончательно покинуть команду Дмитрия Артюхова уже этим летом. После завершения работы в качестве представителя главы региона на выставке-форуме «Россия» чиновнице придется заняться вопросами трудоустройства — на Ямале ей достойного варианта найти не смогут. «Выставка завершит работу в июле, Бучковой придется решать вопросы с дальнейшим трудоустройством. Скорее всего, в другом регионе: в ЯНАО некуда, а на пенсию ей пока рано», — сообщили инсайдеры. Собеседники уточнили: наиболее вероятно назначение в Челябинской области. Якобы там завис вопрос с назначением Виталия Литке на пост министра образования и науки. Бучкова же в правительстве ЯНАО в должности зама губернатора курировала весь соцблок, в числе и департамент образования. В правительстве ЯНАО на запрос агентства ответили, что на данный момент не обладают подобной информацией. Департамент образования Челябинской области сообщил, что вопросы такого характера не являются «их уровнем». Ранее URA.RU рассказывало, что Татьяна Бучкова получила пост представителя губернатора на московской выставке, приняв отставку из окружного правительства. После переизбрания губернатора Бучкова не вошла в новую команду Артюхова.