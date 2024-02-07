07 февраля 2024

МВД России проверило окружение Валиевой по просьбе РУСАДА

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, валиева камила
Силовики не нашли никаких фактов склонения к употреблению допинга в окружении Валиевой Фото:

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) попросила проверить МВД России окружение российской фигуристки Камилы Валиевой на факты склонения к употреблению допинга. Однако силовики не нашли ничего подобного по итогам проверок. Информация об этом появилась в сети.

РУСАДА просила провести проверку еще в феврале 2022 года, сразу после начала расследования в отношении персонала спортсменки, говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки. Глава расследований организации Леонид Иванов позже указал, что невозможно подтвердить, было ли какое-то побуждение к использованию допинга спортсменкой.

Ранее CAS раскрыл, что в допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный экдистерон. Валиева заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, где он измельчал лекарства, передает RT.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил в конце января. Подробнее о том, как развивался допинг-скандал с Валиевой — в сюжете URA.RU.

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Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) попросила проверить МВД России окружение российской фигуристки Камилы Валиевой на факты склонения к употреблению допинга. Однако силовики не нашли ничего подобного по итогам проверок. Информация об этом появилась в сети. РУСАДА просила провести проверку еще в феврале 2022 года, сразу после начала расследования в отношении персонала спортсменки, говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки. Глава расследований организации Леонид Иванов позже указал, что невозможно подтвердить, было ли какое-то побуждение к использованию допинга спортсменкой. Ранее CAS раскрыл, что в допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный экдистерон. Валиева заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, где он измельчал лекарства, передает RT. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил в конце января. Подробнее о том, как развивался допинг-скандал с Валиевой — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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