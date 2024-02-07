МВД России проверило окружение Валиевой по просьбе РУСАДА

08 февраля 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Силовики не нашли никаких фактов склонения к употреблению допинга в окружении Валиевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) попросила проверить МВД России окружение российской фигуристки Камилы Валиевой на факты склонения к употреблению допинга. Однако силовики не нашли ничего подобного по итогам проверок. Информация об этом появилась в сети. РУСАДА просила провести проверку еще в феврале 2022 года, сразу после начала расследования в отношении персонала спортсменки, говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки. Глава расследований организации Леонид Иванов позже указал, что невозможно подтвердить, было ли какое-то побуждение к использованию допинга спортсменкой. Ранее CAS раскрыл, что в допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный экдистерон. Валиева заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, где он измельчал лекарства, передает RT. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил в конце января. Подробнее о том, как развивался допинг-скандал с Валиевой — в сюжете URA.RU.

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) попросила проверить МВД России окружение российской фигуристки Камилы Валиевой на факты склонения к употреблению допинга. Однако силовики не нашли ничего подобного по итогам проверок. Информация об этом появилась в сети. РУСАДА просила провести проверку еще в феврале 2022 года, сразу после начала расследования в отношении персонала спортсменки, говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки. Глава расследований организации Леонид Иванов позже указал, что невозможно подтвердить, было ли какое-то побуждение к использованию допинга спортсменкой. Ранее CAS раскрыл, что в допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный экдистерон. Валиева заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, где он измельчал лекарства, передает RT. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил в конце января. Подробнее о том, как развивался допинг-скандал с Валиевой — в сюжете URA.RU.