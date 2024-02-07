07 февраля 2024

Пожарный из ХМАО рассылал школьницам свои интимные фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина отправлял фото через социальные сети Фото:

Пожарный из Сургутского района ХМАО подозревается в растлении несовершеннолетних. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, мужчина отправлял свои интимные фото девочкам в социальных сетях.

«В отношении 25-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Уже есть доказательства нескольких эпизодов», — сообщил инсайдер.

Собеседник агентства отметил, что мужчина хоть и работает в пожарной охране, в штате МЧС не состоит. В окружном управлении чрезвычайных ситуаций сообщили корреспонденту агентства, что уточнят информацию. В следственное управление СКР по ХМАО направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд отправил за решетку педофила, совращавшего школьниц в социальных сетях. Он отправлял девочкам интимные фото, а также переписывался на непристойные темы.

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Пожарный из Сургутского района ХМАО подозревается в растлении несовершеннолетних. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, мужчина отправлял свои интимные фото девочкам в социальных сетях. «В отношении 25-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Уже есть доказательства нескольких эпизодов», — сообщил инсайдер. Собеседник агентства отметил, что мужчина хоть и работает в пожарной охране, в штате МЧС не состоит. В окружном управлении чрезвычайных ситуаций сообщили корреспонденту агентства, что уточнят информацию. В следственное управление СКР по ХМАО направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд отправил за решетку педофила, совращавшего школьниц в социальных сетях. Он отправлял девочкам интимные фото, а также переписывался на непристойные темы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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