Пожарный из ХМАО рассылал школьницам свои интимные фото

Пожарный из Сургутского района ХМАО подозревается в растлении несовершеннолетних. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, мужчина отправлял свои интимные фото девочкам в социальных сетях.
«В отношении 25-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Уже есть доказательства нескольких эпизодов», — сообщил инсайдер.
Собеседник агентства отметил, что мужчина хоть и работает в пожарной охране, в штате МЧС не состоит. В окружном управлении чрезвычайных ситуаций сообщили корреспонденту агентства, что уточнят информацию. В следственное управление СКР по ХМАО направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд отправил за решетку педофила, совращавшего школьниц в социальных сетях. Он отправлял девочкам интимные фото, а также переписывался на непристойные темы.
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