Челябинский боец вернется домой из украинского плена

Боец из Карталинского района Челябинской области вернется домой в результате обмена пленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
«Буквально неделю назад прошел обмен пленными и уже сегодня снова прекрасные новости — еще 100 российских военнослужащих вернулись на Родину. Среди возвращенных ребят только один южноуралец — из Карталинского района, но это тот особенный случай, когда сложно сдерживать эмоции, ведь его возвращения мы ждали больше года», — заявила Сударенко.
Уполномоченный выразила надежду, что бойцы вернутся и в другие семьи. Она поблагодарила коллег за большой труд в возвращениии пленных.
Ранее Минобороны РФ сообщило об обмене пленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ. В Россию и на Украину вернулись по 100 бойцов. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения.
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