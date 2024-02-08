08 февраля 2024

Челябинский боец вернется домой из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган, символ z, сво, военный, зона сво
При обмене пленными в Челябинскую область вернется один боец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец из Карталинского района Челябинской области вернется домой в результате обмена пленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«Буквально неделю назад прошел обмен пленными и уже сегодня снова прекрасные новости — еще 100 российских военнослужащих вернулись на Родину. Среди возвращенных ребят только один южноуралец — из Карталинского района, но это тот особенный случай, когда сложно сдерживать эмоции, ведь его возвращения мы ждали больше года», — заявила Сударенко.

Уполномоченный выразила надежду, что бойцы вернутся и в другие семьи. Она поблагодарила коллег за большой труд в возвращениии пленных.

Ранее Минобороны РФ сообщило об обмене пленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ. В Россию и на Украину вернулись по 100 бойцов. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения.

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Боец из Карталинского района Челябинской области вернется домой в результате обмена пленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «Буквально неделю назад прошел обмен пленными и уже сегодня снова прекрасные новости — еще 100 российских военнослужащих вернулись на Родину. Среди возвращенных ребят только один южноуралец — из Карталинского района, но это тот особенный случай, когда сложно сдерживать эмоции, ведь его возвращения мы ждали больше года», — заявила Сударенко. Уполномоченный выразила надежду, что бойцы вернутся и в другие семьи. Она поблагодарила коллег за большой труд в возвращениии пленных. Ранее Минобороны РФ сообщило об обмене пленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ. В Россию и на Украину вернулись по 100 бойцов. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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