В школах Нефтеюганска продлили дистант из-за ОРВИ

09 февраля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске школьникам 1-8 классов продлили дистант из-за ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для учеников 1-8 классов продлили дистанционное обучение в школах Нефтеюганска. Решение приняли в связи с продолжением роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай в своем telegram-канале. «Было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для учащихся с 7 до 14 лет (1-8 класс) в период с 10 по 16 февраля включительно, в связи с продолжением роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также для данной возрастной категории приостановлена работа спортивных секций и кружков, учреждений дополнительного образования и культуры», — говорится в сообщении. Школьники старших классов выйдут на очное обучение. «Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников от 15 до 17 лет снизился, поэтому учащиеся 9-11-х классов возвращаются к обучению в очном формате», — добавила Бугай. Учеников всех школ в Нефтеюганске отправили на дистант с 3 февраля. В след за ними на удаленное обучение перевели три школы в Сургуте из-за подозрения на заражение корью.

Для учеников 1-8 классов продлили дистанционное обучение в школах Нефтеюганска. Решение приняли в связи с продолжением роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай в своем telegram-канале. «Было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для учащихся с 7 до 14 лет (1-8 класс) в период с 10 по 16 февраля включительно, в связи с продолжением роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также для данной возрастной категории приостановлена работа спортивных секций и кружков, учреждений дополнительного образования и культуры», — говорится в сообщении. Школьники старших классов выйдут на очное обучение. «Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников от 15 до 17 лет снизился, поэтому учащиеся 9-11-х классов возвращаются к обучению в очном формате», — добавила Бугай. Учеников всех школ в Нефтеюганске отправили на дистант с 3 февраля. В след за ними на удаленное обучение перевели три школы в Сургуте из-за подозрения на заражение корью.