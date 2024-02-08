08 февраля 2024

В школах Нефтеюганска продлили дистант из-за ОРВИ

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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
В Нефтеюганске школьникам 1-8 классов продлили дистант из-за ОРВИ Фото:

Для учеников 1-8 классов продлили дистанционное обучение в школах Нефтеюганска. Решение приняли в связи с продолжением роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай в своем telegram-канале.

«Было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для учащихся с 7 до 14 лет (1-8 класс) в период с 10 по 16 февраля включительно, в связи с продолжением роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также для данной возрастной категории приостановлена работа спортивных секций и кружков, учреждений дополнительного образования и культуры», — говорится в сообщении.

Школьники старших классов выйдут на очное обучение. «Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников от 15 до 17 лет снизился, поэтому учащиеся 9-11-х классов возвращаются к обучению в очном формате», — добавила Бугай.

Учеников всех школ в Нефтеюганске отправили на дистант с 3 февраля. В след за ними на удаленное обучение перевели три школы в Сургуте из-за подозрения на заражение корью.

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Для учеников 1-8 классов продлили дистанционное обучение в школах Нефтеюганска. Решение приняли в связи с продолжением роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай в своем telegram-канале. «Было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для учащихся с 7 до 14 лет (1-8 класс) в период с 10 по 16 февраля включительно, в связи с продолжением роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также для данной возрастной категории приостановлена работа спортивных секций и кружков, учреждений дополнительного образования и культуры», — говорится в сообщении. Школьники старших классов выйдут на очное обучение. «Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников от 15 до 17 лет снизился, поэтому учащиеся 9-11-х классов возвращаются к обучению в очном формате», — добавила Бугай. Учеников всех школ в Нефтеюганске отправили на дистант с 3 февраля. В след за ними на удаленное обучение перевели три школы в Сургуте из-за подозрения на заражение корью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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