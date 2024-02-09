Подержанные авто челябинцам обходятся в 960 тысяч рублей

«СберАвто»: средний чек подержанных авто на челябинском рынке достиг 960 тысяч

09 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске средний чек на покупку авто с побегом составил почти миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшие в употреблении автомобили в 2023 году обходились жителям Челябинской области в среднем в 960 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «СберАвто», 93% машин на площадке приобретены с использованием кредитов. «На подержанные автомобили в 2023 году пришелся 91% от всех сделок в регионе. Медианный чек одной покупки составил 960 тысяч рублей. Причем 93% автомобилей были приобретены с использованием кредитных средств», — рассказали URA.RU в «СберАвто». Треть челябинцев купили машины производства 10-12-летней давности. На автомобили выпуска 2011 года пришлось 11% продаж: они стали наиболее востребованными. Авто 2012 и 2013 годов приобрели по 10% автолюбителей. Примерно четверть покупателей заинтересовались машинами немецких марок. На японские модели в регионе пришлась каждая пятая покупка. Еще 17% в продажах заняла доля корейского автопрома. В то же время если рассматривать отдельные бренды, то самой покупаемой стала Lada, с которой было 16% сделок. Медианная стоимость отечественных моделей составила 810 тысяч рублей. Также в пятерку вошли Kia с долей 11% и ценой в 1,1 млн рублей, Volkswagen, принявший на себя 8% сделок по медианной цене 890 тысяч рублей, Hyundai с его 7% и стоимостью 1,35 млн рублей и Toyota, собравшая 6% с медианным чеком 1,27 млн рублей. Веса в сравнении с 2022 годом перераспределились. Тогда лидером стала Kia (17%), а в тройку также вошли Hyundai (11%) и Lada (8%). Самыми популярными моделями с пробегом у жителей Челябинской области в 2023 году стали Lada Granta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Opel Astra. Некоторые модели пробились вверх, потеснив фаворитов предыдущего сезона. Так, в 2022 году в числе первых не было Lada, Зато верхние строки в порядке убывания заняли Kia Rio, Skoda Rapid, Ford Focus и Hyundai Solaris. Наименьшим спросом среди челябинцев в 2023 году пользовались британские, французские и чешские авто. Меньше всего сделок было с брендами Jac, Fiat, Land Rover и Dongfeng. «Видим предпосылки для того, чтобы в 2024 рынок авто с пробегом продолжил расти. К таким факторам относится, в частности, широкий выбор относительно новых (возрастом до пяти лет) автомобилей привычных россиянам брендов», — сказал гендиректор «СберАвто» Илья Федорченко. Руководитель заметил, что на ситуацию также влияют сохранение довольно высоких цен на новые авто и накопительный эффект от наращивания продаж новых машин китайских брендов. Если раньше к их покупке на вторичном рынке относились с осторожностью, то новые модели на рынке, более технологичные и безопасные, могут завоевать доверие автолюбителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшие в употреблении автомобили в 2023 году обходились жителям Челябинской области в среднем в 960 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «СберАвто», 93% машин на площадке приобретены с использованием кредитов. «На подержанные автомобили в 2023 году пришелся 91% от всех сделок в регионе. Медианный чек одной покупки составил 960 тысяч рублей. Причем 93% автомобилей были приобретены с использованием кредитных средств», — рассказали URA.RU в «СберАвто». Треть челябинцев купили машины производства 10-12-летней давности. На автомобили выпуска 2011 года пришлось 11% продаж: они стали наиболее востребованными. Авто 2012 и 2013 годов приобрели по 10% автолюбителей. Примерно четверть покупателей заинтересовались машинами немецких марок. На японские модели в регионе пришлась каждая пятая покупка. Еще 17% в продажах заняла доля корейского автопрома. В то же время если рассматривать отдельные бренды, то самой покупаемой стала Lada, с которой было 16% сделок. Медианная стоимость отечественных моделей составила 810 тысяч рублей. Также в пятерку вошли Kia с долей 11% и ценой в 1,1 млн рублей, Volkswagen, принявший на себя 8% сделок по медианной цене 890 тысяч рублей, Hyundai с его 7% и стоимостью 1,35 млн рублей и Toyota, собравшая 6% с медианным чеком 1,27 млн рублей. Веса в сравнении с 2022 годом перераспределились. Тогда лидером стала Kia (17%), а в тройку также вошли Hyundai (11%) и Lada (8%). Самыми популярными моделями с пробегом у жителей Челябинской области в 2023 году стали Lada Granta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Opel Astra. Некоторые модели пробились вверх, потеснив фаворитов предыдущего сезона. Так, в 2022 году в числе первых не было Lada, Зато верхние строки в порядке убывания заняли Kia Rio, Skoda Rapid, Ford Focus и Hyundai Solaris. Наименьшим спросом среди челябинцев в 2023 году пользовались британские, французские и чешские авто. Меньше всего сделок было с брендами Jac, Fiat, Land Rover и Dongfeng. «Видим предпосылки для того, чтобы в 2024 рынок авто с пробегом продолжил расти. К таким факторам относится, в частности, широкий выбор относительно новых (возрастом до пяти лет) автомобилей привычных россиянам брендов», — сказал гендиректор «СберАвто» Илья Федорченко. Руководитель заметил, что на ситуацию также влияют сохранение довольно высоких цен на новые авто и накопительный эффект от наращивания продаж новых машин китайских брендов. Если раньше к их покупке на вторичном рынке относились с осторожностью, то новые модели на рынке, более технологичные и безопасные, могут завоевать доверие автолюбителей.