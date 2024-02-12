В Златоусте перед Всероссийской спартакиадой построили двухэтажные гостевые домики. Скрин

В Златоусте три двухэтажных гостиницы возвели на территории спорткомплекса
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Всего построено три гостевых домика общей площадью более 1,5 тысяч квадратных метров Фото:

В Златоусте Челябинской области перед Всероссийской спартакиадой в лыжно-биатлонном комплексе имени С. И. Ишмуратовой возвели три гостевых домика. В них могут проживать как сами спортсмены, спортивные семьи, так и дружеские компании. О том, что объекты поставлены на учет, сообщили в пресс-службе росреестра по региону 12 февраля.

«Управление росреестра по Челябинской области сообщает о проведении учетно-регистрационных действий в отношении объектов, расположенных на территории лыжно-биатлонного комплекса имени С. И. Ишмуратовой, где состоятся соревнования по самому захватывающему зимнему виду спорта — биатлону. По сообщению начальника отдела Владимира Попова, документы в отношении трех капитальных строений поступили в электронном виде», — сообщили в пресс-службе.

В Златоусте Челябинской области перед Всероссийской спартакиадой на территории построили двухэтажные гостиницы. Всего на территории комплекса было возведено три командных домика общей площадью 1 тысяча 570 квадратных метров, площадь каждой гостиницы — 523,5 квадратных метров.

9 февраля 2024 года в ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошло официальное открытие Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта. В церемонии приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор региона Алексей Текслер и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыли лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, где дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. Там спортсмены смогут проводить учебно-тренировочные занятия круглый год. Объект включает в себя стрельбище, галерею для подготовки лыж, административно-судейский корпус, командные домики, зрительские трибуны с тиром.

В Златоусте Челябинской области на территории лыжно-биатлонного комплекса имени С. И. Ишмуратовой возвели три командных дома
В Златоусте Челябинской области на территории лыжно-биатлонного комплекса имени С. И. Ишмуратовой возвели три командных дома
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В Златоусте Челябинской области перед Всероссийской спартакиадой в лыжно-биатлонном комплексе имени С. И. Ишмуратовой возвели три гостевых домика. В них могут проживать как сами спортсмены, спортивные семьи, так и дружеские компании. О том, что объекты поставлены на учет, сообщили в пресс-службе росреестра по региону 12 февраля. «Управление росреестра по Челябинской области сообщает о проведении учетно-регистрационных действий в отношении объектов, расположенных на территории лыжно-биатлонного комплекса имени С. И. Ишмуратовой, где состоятся соревнования по самому захватывающему зимнему виду спорта — биатлону. По сообщению начальника отдела Владимира Попова, документы в отношении трех капитальных строений поступили в электронном виде», — сообщили в пресс-службе. В Златоусте Челябинской области перед Всероссийской спартакиадой на территории построили двухэтажные гостиницы. Всего на территории комплекса было возведено три командных домика общей площадью 1 тысяча 570 квадратных метров, площадь каждой гостиницы — 523,5 квадратных метров. 9 февраля 2024 года в ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошло официальное открытие Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта. В церемонии приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор региона Алексей Текслер и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыли лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, где дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. Там спортсмены смогут проводить учебно-тренировочные занятия круглый год. Объект включает в себя стрельбище, галерею для подготовки лыж, административно-судейский корпус, командные домики, зрительские трибуны с тиром.
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