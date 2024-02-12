В Березниках умер журналист Михаил Ермолович

13 февраля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

О дате похорон пока не сообщается Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Березниках Пермского края 12 февраля ушел из жизни журналист Михаил Ермолович. Об этом сообщила местная «Новая городская газета». «12 февраля на 55 году перестало биться сердце Михаила Ермоловича, березниковского журналиста», — сообщается на странице издания в соцсети «ВКонтакте». Друг Ермоловича Юрий Вагин у себя в соцсетях вспоминает, что совсем недавно был у Михаила в гостях, они вспоминали, как 35 лет назад ходили в школу молодого журналиста при редакции городской газеты, строили планы на будущее. Михаил Ермолович работал в разных изданиях Березников: «Березниковский рабочий», «Березники вечерние», «Верхнекамье», «Иная газета». О дате прощания с журналистом пока не сообщается.

В Березниках Пермского края 12 февраля ушел из жизни журналист Михаил Ермолович. Об этом сообщила местная «Новая городская газета». «12 февраля на 55 году перестало биться сердце Михаила Ермоловича, березниковского журналиста», — сообщается на странице издания в соцсети «ВКонтакте». Друг Ермоловича Юрий Вагин у себя в соцсетях вспоминает, что совсем недавно был у Михаила в гостях, они вспоминали, как 35 лет назад ходили в школу молодого журналиста при редакции городской газеты, строили планы на будущее. Михаил Ермолович работал в разных изданиях Березников: «Березниковский рабочий», «Березники вечерние», «Верхнекамье», «Иная газета». О дате прощания с журналистом пока не сообщается.