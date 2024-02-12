12 февраля 2024

В Березниках умер журналист Михаил Ермолович

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Прощание с Геннадием Бухтиным на Троекуровском кладбище. Москва, снег, траур, гвоздики, цветы, память, мемориал
О дате похорон пока не сообщается Фото:

В Березниках Пермского края 12 февраля ушел из жизни журналист Михаил Ермолович. Об этом сообщила местная «Новая городская газета».

«12 февраля на 55 году перестало биться сердце Михаила Ермоловича, березниковского журналиста», — сообщается на странице издания в соцсети «ВКонтакте». Друг Ермоловича Юрий Вагин у себя в соцсетях вспоминает, что совсем недавно был у Михаила в гостях, они вспоминали, как 35 лет назад ходили в школу молодого журналиста при редакции городской газеты, строили планы на будущее.

Михаил Ермолович работал в разных изданиях Березников: «Березниковский рабочий», «Березники вечерние», «Верхнекамье», «Иная газета». О дате прощания с журналистом пока не сообщается.

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В Березниках Пермского края 12 февраля ушел из жизни журналист Михаил Ермолович. Об этом сообщила местная «Новая городская газета». «12 февраля на 55 году перестало биться сердце Михаила Ермоловича, березниковского журналиста», — сообщается на странице издания в соцсети «ВКонтакте». Друг Ермоловича Юрий Вагин у себя в соцсетях вспоминает, что совсем недавно был у Михаила в гостях, они вспоминали, как 35 лет назад ходили в школу молодого журналиста при редакции городской газеты, строили планы на будущее. Михаил Ермолович работал в разных изданиях Березников: «Березниковский рабочий», «Березники вечерние», «Верхнекамье», «Иная газета». О дате прощания с журналистом пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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