Происшествия Криминал В Сургуте рядом с городским парком нашли гранату 13 февраля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 + На место вызваны специалисты по взрывчатке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) рядом с парком «Крылов» нашли гранату. По данным источникам URA.RU, боеприпас настоящий. «Был обнаружен предмет похожей на боевую гранату. На место выехал оперативная группа. Также туда направлены специалисты по разминированию, так как есть основание полагать, что граната настоящая», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по городу Сургуту. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО за сутки возбудила девять уголовных дел за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Правоохранителями изъято 4 единицы оружия, 402 патрона и порох общей массой более 1700 граммов. В Сургуте (ХМАО) рядом с парком «Крылов» нашли гранату. По данным источникам URA.RU, боеприпас настоящий. «Был обнаружен предмет похожей на боевую гранату. На место выехал оперативная группа. Также туда направлены специалисты по разминированию, так как есть основание полагать, что граната настоящая», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по городу Сургуту. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО за сутки возбудила девять уголовных дел за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Правоохранителями изъято 4 единицы оружия, 402 патрона и порох общей массой более 1700 граммов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям