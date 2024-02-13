Появилось полное видео жесткого задержания директора «Водоканала» Первоуральска

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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, силовик, полицейский, наручники, перцовый баллон
Сергей Матафонов был задержан на совещании утром 13 февраля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

Главный прокурор Первоуральска (Свердловская область) Владимир Курочкин на совещании, обращаясь к врио гендиректора городского «Водоканала» Сергею Матафонову, заявил, что «он превратил муниципальное учреждение в бизнес-структуру». После этого в кабинет вошли силовики и задержали чиновника. Видео жесткого ареста опубликовала команда «Интерра ТВ».

«Задержали Матафонова сразу после его доклада на совещании. В прокуратуре сегодня обсуждали решение коммунальных проблем, в том числе проблему с канализационными сетями и затопленными подвалами жилых домов», — пишет паблик «Интерра ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Официальных комментариев от силовых ведомств Свердловской области пока не было.

На кадрах видно, что силовики в масках зашли в помещение, уложили Матафонова на пол, завязали ему руки и вывели из здания. Чиновнику не дали даже одеться.

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Что известно о задержанном гендиректоре «Водоканала» Первоуральска

Матафонов работал в должности с 6 февраля. По данным URA.RU, его задержали первоуральские следователи и представители областного главка МВД из управления экономической безопасности и противодействия коррупции. На совещании присутствовали начальники силовых структур и коммунальных организаций.

Против Матафонова возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Мэр города Игорь Кабец уже назвал имя нового начальника, который сменит Матафонова. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

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Главный прокурор Первоуральска (Свердловская область) Владимир Курочкин на совещании, обращаясь к врио гендиректора городского «Водоканала» Сергею Матафонову, заявил, что «он превратил муниципальное учреждение в бизнес-структуру». После этого в кабинет вошли силовики и задержали чиновника. Видео жесткого ареста опубликовала команда «Интерра ТВ». «Задержали Матафонова сразу после его доклада на совещании. В прокуратуре сегодня обсуждали решение коммунальных проблем, в том числе проблему с канализационными сетями и затопленными подвалами жилых домов», — пишет паблик «Интерра ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Официальных комментариев от силовых ведомств Свердловской области пока не было. На кадрах видно, что силовики в масках зашли в помещение, уложили Матафонова на пол, завязали ему руки и вывели из здания. Чиновнику не дали даже одеться. Матафонов работал в должности с 6 февраля. По данным URA.RU, его задержали первоуральские следователи и представители областного главка МВД из управления экономической безопасности и противодействия коррупции. На совещании присутствовали начальники силовых структур и коммунальных организаций. Против Матафонова возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Мэр города Игорь Кабец уже назвал имя нового начальника, который сменит Матафонова. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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